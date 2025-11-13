Η «σιωπηλή» επιδημία που αφορά 530 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως

Περισσότεροι από 530 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με σακχαρώδη διαβήτη σε όλο τον κόσμο - Η κυρία Λίνα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μιλά για τις επιπλοκές και της σημασία της έγκαιρης διάγνωσης