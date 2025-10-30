Η δημιουργία οικογένειας «σκοτώνει» τον έρωτα; Έρευνα σε 25 χώρες απαντά
Η δημιουργία οικογένειας «σκοτώνει» τον έρωτα; Έρευνα σε 25 χώρες απαντά
Μεγάλης κλίμακας μελέτη εξετάζει το πώς η γονεϊκότητα επηρεάζει την οικειότητα, το πάθος και τη δέσμευση στις σχέσεις – Και τα ευρήματα ίσως σας εκπλήξουν
Η άφιξη ενός παιδιού αποτελεί, για πολλά ζευγάρια, ένα από τα πιο βαθιά και πολυπόθητα όνειρα ζωής. Η απόκτηση ενός -ή και περισσότερων -παιδιών συχνά θεωρείται το «δώρο» που θα ενισχύσει τον δεσμό ανάμεσα στους δύο συντρόφους, καθώς μοιράζονται το ταξίδι της γονεϊκότητας και τις χαρές της ανατροφής.
Αυτή η ιδανική εικόνα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην κοινωνική συνείδηση, ώστε η αδυναμία απόκτησης παιδιών μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει έντονη πίεση στη σχέση, οδηγώντας σταδιακά ακόμη και σε χωρισμό, όπως εξηγεί ο Sebastian Ocklenburg στο Psychology Today. Θα περίμενε, επομένως, κανείς ότι οι οικογένειες με παιδιά έχουν πιο σταθερές σχέσεις σε σχέση με τα ζευγάρια χωρίς απογόνους. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή η ιδανική εικόνα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην κοινωνική συνείδηση, ώστε η αδυναμία απόκτησης παιδιών μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει έντονη πίεση στη σχέση, οδηγώντας σταδιακά ακόμη και σε χωρισμό, όπως εξηγεί ο Sebastian Ocklenburg στο Psychology Today. Θα περίμενε, επομένως, κανείς ότι οι οικογένειες με παιδιά έχουν πιο σταθερές σχέσεις σε σχέση με τα ζευγάρια χωρίς απογόνους. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα