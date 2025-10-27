Κιρσοί στα πόδια: Πότε γίνονται επικίνδυνοι – Γιατί πρέπει να χειρουργηθούν

Πόνος, πρήξιμο και κράμπες στα πόδια δεν είναι απλώς ενόχληση — O κ. Γεώργιος Ελευθερίου, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί πότε οι κιρσοί χρειάζονται άμεση ιατρική παρέμβαση και ποιες ελάχιστα επεμβατικές λύσεις προσφέρει η σύγχρονη αγγειοχειρουργική