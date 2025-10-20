Επισκέπτες υγείας: Πόσο απαραίτητοι είναι για ασφαλή σχολεία
Επισκέπτες υγείας: Πόσο απαραίτητοι είναι για ασφαλή σχολεία

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας καλεί το Υπουργείο Υγείας να θεσμοθετήσει άμεσα την προτεραιότητα του κλάδου ΠΕ25, τον μοναδικό επιστημονικά εξειδικευμένο φορέα πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας στα σχολεία

Κάλεσμα στο υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στη θεσμική κατοχύρωση της προτεραιότητας των Επισκεπτών Υγείας σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικής Υγείας απευθύνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ).

Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα, σημειώνοντας πως «η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ξεκάθαρη: Χωρίς τον Επισκέπτη Υγείας, ο θεσμός της Σχολικής Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει με επάρκεια, συνέπεια και προληπτικό προσανατολισμό».

