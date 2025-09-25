Το θρεπτικό καροτενοειδές με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες – Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
YGEIAMOU.GR
Γλοιοβλάστωμα Καλαμπόκι Καρκίνος Μελάνωμα Πολλαπλό Μυέλωμα Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Το θρεπτικό καροτενοειδές με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες – Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Έως τώρα, ήταν γνωστή για τα οφέλη της στην όραση, νέα, ελπιδοφόρα δεδομένα όμως αναδεικνύουν τον πιθανό ρόλο αυτού του καροτενοειδούς στη μάχη κατά του καρκίνου

Το θρεπτικό καροτενοειδές με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες – Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
Βίκυ Βενιού
Νέα έρευνα καταλήγει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα: Ένα θρεπτικό συστατικό, που βρίσκεται συνήθως στα φυλλώδη λαχανικά, (όπως το σπανάκι, το μαρούλι, τα φύλλα γογγυλιών, τα σέσκουλα), αλλά και στα αυγά, μπορεί να προσφέρει οφέλη πέρα από την υποστήριξη της υγείας των ματιών.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ζεαξανθίνη, ένα καροτενοειδές φυτικής προέλευσης, μπορεί να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στον καρκίνο και, ενδεχομένως, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών ανοσοθεραπείας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Cell Reports Medicine.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης