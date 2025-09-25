Το θρεπτικό καροτενοειδές με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες – Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
Το θρεπτικό καροτενοειδές με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες – Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
Έως τώρα, ήταν γνωστή για τα οφέλη της στην όραση, νέα, ελπιδοφόρα δεδομένα όμως αναδεικνύουν τον πιθανό ρόλο αυτού του καροτενοειδούς στη μάχη κατά του καρκίνου
Νέα έρευνα καταλήγει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα: Ένα θρεπτικό συστατικό, που βρίσκεται συνήθως στα φυλλώδη λαχανικά, (όπως το σπανάκι, το μαρούλι, τα φύλλα γογγυλιών, τα σέσκουλα), αλλά και στα αυγά, μπορεί να προσφέρει οφέλη πέρα από την υποστήριξη της υγείας των ματιών.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ζεαξανθίνη, ένα καροτενοειδές φυτικής προέλευσης, μπορεί να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στον καρκίνο και, ενδεχομένως, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών ανοσοθεραπείας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Cell Reports Medicine.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ζεαξανθίνη, ένα καροτενοειδές φυτικής προέλευσης, μπορεί να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στον καρκίνο και, ενδεχομένως, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών ανοσοθεραπείας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Cell Reports Medicine.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα