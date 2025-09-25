Το θρεπτικό καροτενοειδές με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες – Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Νέα έρευνα καταλήγει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα: Ένα θρεπτικό συστατικό, που βρίσκεται συνήθως στα φυλλώδη λαχανικά, (όπως το σπανάκι, το μαρούλι, τα φύλλα γογγυλιών, τα σέσκουλα), αλλά και στα αυγά, μπορεί να προσφέρει οφέλη πέρα από την υποστήριξη της υγείας των ματιών.Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ζεαξανθίνη, ένα καροτενοειδές φυτικής προέλευσης, μπορεί να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στον καρκίνο και, ενδεχομένως, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών ανοσοθεραπείας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Cell Reports Medicine.Διαβάστε περισσότερα στο