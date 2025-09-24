«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την αρρύθμιστη υπέρταση: Απειλεί πάνω από 1 δις ανθρώπους

Το 2024 συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζούσαν με υπέρταση, αλλά μόλις ένας στους πέντε περίπου την έχει υπό έλεγχο είτε μέσω φαρμακευτικής αγωγής είτε μέσω αντιμετώπισης τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου. Αυτό αναφέρεται στην δεύτερη παγκόσμια έκθεση για την υπέρταση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

28% των χωρών με χαμηλό εισόδημα αναφέρουν πως όλα τα φάρμακα για την υπέρταση που συνιστά ο ΠΟΥ είναι γενικά διαθέσιμα σε φαρμακεία ή μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η νέα έκθεση, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο ΠΟΥ, το Bloomberg Philanthropies και το Resolve to Save Lives, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποκαλύπτει επίσης ότι μόνο τοτων χωρών με χαμηλό εισόδημα αναφέρουν πως όλα τα φάρμακα για την υπέρταση που συνιστά ο ΠΟΥ είναι γενικά διαθέσιμα σε φαρμακεία ή μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.



