«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την αρρύθμιστη υπέρταση: Απειλεί πάνω από 1 δις ανθρώπους
Έκθεση του ΠΟΥ επισημαίνει σοβαρά κενά στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και μακροχρόνια φροντίδα, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, όπου η πρόσβαση σε φάρμακα και υποδομές υγείας είναι περιορισμένες
Το 2024 συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζούσαν με υπέρταση, αλλά μόλις ένας στους πέντε περίπου την έχει υπό έλεγχο είτε μέσω φαρμακευτικής αγωγής είτε μέσω αντιμετώπισης τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου. Αυτό αναφέρεται στην δεύτερη παγκόσμια έκθεση για την υπέρταση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Η νέα έκθεση, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο ΠΟΥ, το Bloomberg Philanthropies και το Resolve to Save Lives, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποκαλύπτει επίσης ότι μόνο το 28% των χωρών με χαμηλό εισόδημα αναφέρουν πως όλα τα φάρμακα για την υπέρταση που συνιστά ο ΠΟΥ είναι γενικά διαθέσιμα σε φαρμακεία ή μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
