Ζουν μέσα στο στρες οι 7 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Ποιοι είναι οι λόγοι
Η καθημερινή πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς, με το άγχος, την έλλειψη ελέγχου και τις (χρονοβόρες) μετακινήσεις να διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης - Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι
Το στρες στην πόλη δεν αποτυπώνει απλώς μια γενική αίσθηση κόπωσης ή πίεσης. Σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και την επιστημονική επιμέλεια της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), η ψυχική επιβάρυνση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για μεγάλο μέρος των κατοίκων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σχεδόν 7 στους 10 πολίτες (69%) βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ παράλληλα:
- 15% εμφανίζει υψηλά επίπεδα στρες
- 57% αναφέρει συμπτώματα άγχους
- 47% εκδηλώνει ενδείξεις κατάθλιψης
- 56% αντιμετωπίζει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας.
