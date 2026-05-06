Η σεμαγλουτίδη «κόβει» και το αλκοόλ με μία ένεση την εβδομάδα – Νέα μελέτη στο Lancet
Μπορεί ένα φάρμακο για την παχυσαρκία να μειώσει και την κατανάλωση αλκοόλ; Νέα μελέτη δείχνει ότι η σεμαγλουτίδη κάνει τελικά πολλά περισσότερα απ' όσα ήταν γνωστά έως τώρα

Σημαντική μείωση στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατέγραψε νέα κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, αξιολογώντας τη χορήγηση σεμαγλουτίδης 2,4 mg μία φορά την εβδομάδα σε άτομα με διαταραχή χρήσης αλκοόλ και συνυπάρχουσα παχυσαρκία.

Είναι η πρώτη σχετική τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, placebo-controlled μελέτη. Πραγματοποιήθηκε στη Δανία και συμπεριέλαβε 108 ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή διαταραχή χρήσης αλκοόλ και δείκτη μάζας σώματος (BMI) ≥30 kg/m². Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν ισότιμα σε δύο ομάδες: 54 έλαβαν εβδομαδιαία υποδόρια σεμαγλουτίδη σε δόση 2,4 mg και 54 placebo, παράλληλα με καθιερωμένη ψυχολογική υποστήριξη, για συνολικά 26 εβδομάδες.

