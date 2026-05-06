Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη – Δεν ήταν «θόλωμα», ήταν καρτέρι θανάτου
Η δρ. Λίζα Βάρβογλη αναλύει τη συμπεριφορά αυτοδικίας του πατέρα που σκότωσε νέαρο που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον γιο του
Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, στο οποίο ένας πατέρας φέρεται να σκότωσε τον οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον γιο του, η ψυχολόγος Λίζα Βάρβογλη καταθέτει τη δική της ανάλυση, επιχειρώντας να «φωτίσει» τις ψυχικές διεργασίες που μπορεί να οδηγήσουν από τον ανείπωτο πόνο στη βίας και την αυτοδικία.
Στην ανάρτησή της, η δρ. Βάρβογλη επισημαίνει ότι δεν επρόκειτο για μια στιγμιαία απώλεια ελέγχου, αλλά για μια πράξη που είχε διαμορφωθεί σταδιακά, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το πένθος, όταν δεν μπορεί να βιωθεί και να επεξεργαστεί, ενδέχεται να μετατραπεί σε οργή και εμμονή. Όπως αναφέρει, ο πατέρας φέρεται να περίμενε τον νεαρό οδηγό και να τον εμβόλισε με το όχημά του, ενώ στη συνέχεια τον πυροβόλησε, αφού εκείνος προσπάθησε να διαφύγει.
