Η δερματική νόσος που «φουντώνει» τις αυτοκτονικές σκέψεις
Η δερματική νόσος που «φουντώνει» τις αυτοκτονικές σκέψεις

Διεθνής μελέτη διατυπώνει την αόρατη ψυχική επιβάρυνση μιας συχνής δερματικής πάθησης που μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονικές σκέψεις

Κλέλια Γιαρίμογλου
Το έκζεμα, μία χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος που πλήττει πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δεν επηρεάζει μόνο την επιδερμίδα. Νέα διεθνής μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2025, αποκαλύπτει ότι οι ενήλικες με ατοπική δερματίτιδα διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για αυτοκτονικές σκέψεις σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Η μελέτη «Scars of Life», μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως που εξετάζουν τη σύνδεση μεταξύ ατοπικής δερματίτιδας και αυτοκτονικών σκέψεων, αξιολόγησε 30.801 ενήλικες από 27 χώρες το 2024. Από αυτούς, οι 15.223 είχαν ιατρικά επιβεβαιωμένη ατοπική δερματίτιδα, ενώ οι 7.968 χωρίς την πάθηση αποτέλεσαν ομάδα ελέγχου.

