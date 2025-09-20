Ανησυχία από τις αλλαγές του CDC στα παιδικά εμβόλια – Ποια σκευάσματα μπαίνουν στο στόχαστρο
Η επιτροπή, πολλά από τα μέλη της οποίας συμμερίζονται τις απόψεις του Κένεντι, ψήφισε να μη συστήνεται το εμβόλιο MMRV για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών
Οι ειδικοί για τα εμβόλια στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ ψήφισαν χθες Πέμπτη υπέρ της αλλαγής των συστάσεων για ένα σκεύασμα που βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ενώ ανέβαλαν για σήμερα τις αποφάσεις τους για την πιο αμφιλεγόμενη αλλαγή που προωθούν.
Η επιτροπή των ειδικών, πολλά από τα μέλη της οποίας έχει επιλέξει ο Κένεντι και τα οποία συμμερίζονται τις επιφυλάξεις του για τα εμβόλια, ψήφισαν να μην συστήνεται το εμβόλιο MMRV για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. Αντιθέτως συνέστησε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να χορηγούνται δύο ξεχωριστά εμβόλια: το MMR για την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα ή το εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς.
