Βελονισμός: Η εναλλακτική πρακτική που ανακουφίζει τον πόνο – Οι ειδικοί του Harvard συμβουλεύουν
YGEIAMOU.GR
Αντιμετώπιση πόνου Βελονισμός

Βελονισμός: Η εναλλακτική πρακτική που ανακουφίζει τον πόνο – Οι ειδικοί του Harvard συμβουλεύουν

Από την αρχαία Κίνα έως τον σύγχρονο κόσμο, ο βελονισμός εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Πόσο αποτελεσματικός είναι ως εναλλακτικό παυσίπονο; Οι ειδικοί εξηγούν

Βελονισμός: Η εναλλακτική πρακτική που ανακουφίζει τον πόνο – Οι ειδικοί του Harvard συμβουλεύουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο βελονισμός αποτελεί μία από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθόδους της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει σημαντική αποδοχή και στη Δύση.

Χρησιμοποιείται συχνά ως συμπληρωματική ή εναλλακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του πόνου και άλλων σωματικών δυσλειτουργιών, ενώ η εφαρμογή του παραμένει αντικείμενο τόσο κλινικής πρακτικής όσο και επιστημονικής έρευνας.

Συγκεκριμένα, η μέθοδος έχει αξιοποιηθεί στη διαχείριση ποικίλων επώδυνων καταστάσεων, όπως ο πόνος στη μέση, οι κεφαλαλγίες, η ινομυαλγία, ο πόνος στα χέρια και τα γόνατα, οι πόνοι της εμμήνου ρύσεως, καθώς και νευροπαθητικοί πόνοι, όπως εκείνοι που σχετίζονται με τον έρπητα ζωστήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης