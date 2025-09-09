Βελονισμός: Η εναλλακτική πρακτική που ανακουφίζει τον πόνο – Οι ειδικοί του Harvard συμβουλεύουν
Από την αρχαία Κίνα έως τον σύγχρονο κόσμο, ο βελονισμός εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Πόσο αποτελεσματικός είναι ως εναλλακτικό παυσίπονο; Οι ειδικοί εξηγούν
Ο βελονισμός αποτελεί μία από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθόδους της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει σημαντική αποδοχή και στη Δύση.
Χρησιμοποιείται συχνά ως συμπληρωματική ή εναλλακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του πόνου και άλλων σωματικών δυσλειτουργιών, ενώ η εφαρμογή του παραμένει αντικείμενο τόσο κλινικής πρακτικής όσο και επιστημονικής έρευνας.
Συγκεκριμένα, η μέθοδος έχει αξιοποιηθεί στη διαχείριση ποικίλων επώδυνων καταστάσεων, όπως ο πόνος στη μέση, οι κεφαλαλγίες, η ινομυαλγία, ο πόνος στα χέρια και τα γόνατα, οι πόνοι της εμμήνου ρύσεως, καθώς και νευροπαθητικοί πόνοι, όπως εκείνοι που σχετίζονται με τον έρπητα ζωστήρα.
