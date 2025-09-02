Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι περιττή – Δείτε πόσα προσφέρει σε μια δύσκολη στιγμή
Η ιδιωτική ασφάλιση δεν αντικαθιστά το δημόσιο σύστημα υγείας, όμως προσφέρει πολύτιμες συμπληρωματικές παροχές που, τη στιγμή που τις χρειάζεστε, μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές - Ενημερωθείτε σχετικά
Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν είναι αχρείαστη, όπως μπορεί κάποιοι να θεωρούν, καθώς είναι εργαζόμενοι και έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα δωρεάν υγείας. Στην Ελλάδα θεωρείται από τα πιο δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις παροχές που προσφέρει.
Το επιχείρημα «έχω δωρεάν υγεία», γιατί να «αποκτήσω και ιδιωτική ασφάλιση» είναι αδύναμο, μπροστά στα όσα δίνει η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρωματικά στον κάτοχό της. Πλεονεκτήματα που είναι απαράμιλλα και δεν θεωρούνται αμελητέα. Αντίθετα είναι πολύ ευεργετικά, σε κάποια κρίσιμη στιγμή που χρειάζεται ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Διότι, το ιδιωτικό σύστημα δεν αντιπαλεύει το δημόσιο αλλά το συμπληρώνει και καλύπτει τυχόν αδυναμίες. Τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας δίνουν -τις δύσκολες ώρες όπου ο χρόνος πιέζει- ταχύτητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και προνομιακές καλύψεις σε θέματα θεραπειών.
