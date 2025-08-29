Από το ιαπωνικό περπάτημα στο forest bathing – Το περπάτημα που θα κάνει τους fitness στόχους σας πραγματικότητα

Από το ιαπωνικό διαλειμματικό περπάτημα έως τις viral τάσεις του TikTok, το περπάτημα έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από μια απλή καθημερινή μετακίνηση — Ορίστε τον στόχο σας και ανακαλύψτε το ιδανικό στυλ περπατήματος