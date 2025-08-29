Από το ιαπωνικό περπάτημα στο forest bathing – Το περπάτημα που θα κάνει τους fitness στόχους σας πραγματικότητα
YGEIAMOU.GR
Forest Bathing TikTok Trend Άσκηση Βήματα Περπάτημα Προπόνηση

Από το ιαπωνικό περπάτημα στο forest bathing – Το περπάτημα που θα κάνει τους fitness στόχους σας πραγματικότητα

Από το ιαπωνικό διαλειμματικό περπάτημα έως τις viral τάσεις του TikTok, το περπάτημα έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από μια απλή καθημερινή μετακίνηση — Ορίστε τον στόχο σας και ανακαλύψτε το ιδανικό στυλ περπατήματος

Από το ιαπωνικό περπάτημα στο forest bathing – Το περπάτημα που θα κάνει τους fitness στόχους σας πραγματικότητα
Βίκυ Βενιού
Οι άνθρωποι πάντα περπατούσαν — μέσα στα δάση για να κυνηγήσουν, στους δρόμους της πόλης και στα στενά της γειτονιάς. «Το να είσαι άνθρωπος σημαίνει να περπατάς», λέει η Catrine Tudor-Locke, πρύτανης του Κολεγίου Επιστημών Υγείας στο Texas Woman’s University. «Είμαστε προγραμματισμένοι για αυτό», προσθέτει.

Σήμερα, το περπάτημα βιώνει μια σύγχρονη αναγέννηση. Διαδικτυακές τάσεις όπως το #hotgirlwalk και #12330 συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το Instagram, ενώ πλήθος επιστημονικών μελετών συνεχίζει να τονίζει τα σωματικά και ψυχικά οφέλη ενός καθημερινού περιπάτου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης