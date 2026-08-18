Τρόφιμα: 14 επικίνδυνα παράσιτα «ένοχα» για 171 εκατομμύρια λοιμώξεις παγκοσμίως
Τρόφιμα: 14 επικίνδυνα παράσιτα «ένοχα» για 171 εκατομμύρια λοιμώξεις παγκοσμίως
Νέα παγκόσμια ανάλυση αποκαλύπτει το μεγάλο φορτίο των παρασιτικών λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων – Ποιους πλήττουν περισσότερο και γιατί παραμένουν απειλή για τη Δημόσια Υγεία
Οι τροφιμογενείς λοιμώξεις συνδέονται συνήθως στο μυαλό μας με βακτήρια, όπως η σαλμονέλα. Υπάρχει, όμως, ένας λιγότερο προβεβλημένος κίνδυνος που εξακολουθεί να προκαλεί εκατομμύρια περιστατικά ασθενειών σε ολόκληρο τον κόσμο: Tα παράσιτα που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων.
Νέα ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου 171 εκατομμύρια περιστατικά ασθενειών παγκοσμίως οφείλονται στη μετάδοση διεισδυτικών παρασίτων μέσω των τροφίμων, αναδεικνύοντας το σημαντικό φορτίο μιας ομάδας νοσημάτων που συχνά περνά κάτω από το «ραντάρ» της δημόσιας υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου 171 εκατομμύρια περιστατικά ασθενειών παγκοσμίως οφείλονται στη μετάδοση διεισδυτικών παρασίτων μέσω των τροφίμων, αναδεικνύοντας το σημαντικό φορτίο μιας ομάδας νοσημάτων που συχνά περνά κάτω από το «ραντάρ» της δημόσιας υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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