Τρόφιμα: 14 επικίνδυνα παράσιτα «ένοχα» για 171 εκατομμύρια λοιμώξεις παγκοσμίως

Νέα παγκόσμια ανάλυση αποκαλύπτει το μεγάλο φορτίο των παρασιτικών λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων – Ποιους πλήττουν περισσότερο και γιατί παραμένουν απειλή για τη Δημόσια Υγεία