Καρδιακή ανακοπή: Η άμεση αντίδραση εντός λεπτών και η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σώζουν ζωές

Σε πενταετή ανάλυση 7.433 περιστατικών στη Βιέννη φάνηκε ότι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση είναι να υπάρχει κοντά στον πάσχοντα κάποιος που γνωρίζει - και εφαρμόζει - ΚΑΡΠΑ