Καρδιακή ανακοπή: Η άμεση αντίδραση εντός λεπτών και η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σώζουν ζωές
Σε πενταετή ανάλυση 7.433 περιστατικών στη Βιέννη φάνηκε ότι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση είναι να υπάρχει κοντά στον πάσχοντα κάποιος που γνωρίζει - και εφαρμόζει - ΚΑΡΠΑ
Η καρδιακή ανακοπή παραμένει μία από τις πιο απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Εκδηλώνεται ξαφνικά και απαιτεί άμεση αντίδραση από όσους βρίσκονται κοντά στον πάσχοντα. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην επείγουσα ιατρική, η μάχη για την επιβίωση κρίνεται σε λίγα μόλις λεπτά, δηλαδή (πολύ) πριν φτάσει το ασθενοφόρο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συστηματική συλλογή δεδομένων και η κατανόηση των τοπικών τάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της «αλυσίδας επιβίωσης». Εκτεταμένη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Emergency Medicine Journal εξετάζει ακριβώς αυτό: τη συχνότητα, την έκβαση και τα χαρακτηριστικά των εξωνοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών στη Βιέννη, από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2023.
