Ο μαγικός κήπος – Πώς το πράσινο γύρω από το σπίτι μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη
Ο μαγικός κήπος – Πώς το πράσινο γύρω από το σπίτι μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη
Μελέτη σε περισσότερους από 423.000 ανθρώπους αναδεικνύει τον ρόλο τόσο των ιδιωτικών κήπων όσο και των δημόσιων πάρκων στη μεταβολική υγεία
Ένας κήπος στο σπίτι μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από θέμα αισθητικής ή άνεσης. Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health, συνδέει την έκθεση σε ιδιωτικούς κήπους και την ύπαρξη περισσότερων πάρκων κοντά στην κατοικία με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.
Η έρευνα, με επικεφαλής τον Chinonso Christian Odebeatu, ανέλυσε δεδομένα από 423.282 άτομα της UK Biobank. Σε μέση περίοδο παρακολούθησης 15,4 ετών, καταγράφηκαν 19.648 νέα περιστατικά διαβήτη τύπου 2.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, με επικεφαλής τον Chinonso Christian Odebeatu, ανέλυσε δεδομένα από 423.282 άτομα της UK Biobank. Σε μέση περίοδο παρακολούθησης 15,4 ετών, καταγράφηκαν 19.648 νέα περιστατικά διαβήτη τύπου 2.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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