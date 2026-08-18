Το Υπουργείο Υγείας «κόβει» θέσεις υπεράριθμων ειδικευόμενων γιατρών με αναπηρία – Έντονες αντιδράσεις
Το Υπουργείο Υγείας «κόβει» θέσεις υπεράριθμων ειδικευόμενων γιατρών με αναπηρία – Έντονες αντιδράσεις
Νοσοκομειακοί γιατροί καταγγέλλουν ως άδικη την κατάργηση της δυνατότητας για γιατρούς με αναπηρία άνω του 67% να καταλαμβάνουν υπεράριθμες θέσεις ειδικευόμενων
Την έντονη αντίδρασή τους για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση γιατρών με αναπηρία σε θέσεις υπεράριθμων ειδικευόμενων εκφράζουν νοσοκομειακοί γιατροί, με αφορμή την απόρριψη αιτήματος γιατρού με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
Σύμφωνα με την καταγγελία από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, το αίτημα απορρίφθηκε με επίκληση του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης Γ4δ//ΓΠοικ37686 (ΦΕΚ 4576/Β’/6-8-2024). Όπως υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη απόφαση κατήργησε προηγούμενη ρύθμιση, βάσει της οποίας γιατροί με αναπηρία άνω του 67%, εφόσον είχαν κριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για υπεράριθμη θέση ειδικευόμενου.
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Σύμφωνα με την καταγγελία από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, το αίτημα απορρίφθηκε με επίκληση του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης Γ4δ//ΓΠοικ37686 (ΦΕΚ 4576/Β’/6-8-2024). Όπως υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη απόφαση κατήργησε προηγούμενη ρύθμιση, βάσει της οποίας γιατροί με αναπηρία άνω του 67%, εφόσον είχαν κριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για υπεράριθμη θέση ειδικευόμενου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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