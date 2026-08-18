«Να σου δώσω ένα φιλί;»: Γιατί τα υιοθετημένα παιδιά δυσκολεύονται με την αγκαλιά – Πώς να τα προσεγγίσετε
«Να σου δώσω ένα φιλί;»: Γιατί τα υιοθετημένα παιδιά δυσκολεύονται με την αγκαλιά – Πώς να τα προσεγγίσετε
Πίσω από την οργή, την απόσταση ή μια φαινομενικά «δύσκολη» συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται φόβος, ανασφάλεια και συναισθήματα που το παιδί δεν έχει ακόμη μάθει να εκφράζει – Πώς μπορούν οι γονείς και οι φροντιστές να χτίσουν τη σύνδεση
«Γιατί δεν θέλει να το αγκαλιάσω;», «γιατί θυμώνει για το παραμικρό;», «γιατί κρύβει φαγητό αφού ξέρει ότι υπάρχει πάντα στο σπίτι;», «γιατί μία τόσο απλή αλλαγή στο πρόγραμμα καταλήγει σε έκρηξη;»…
Για έναν γονέα που έχει υιοθετήσει ένα παιδί ή για μια ανάδοχη οικογένεια, τέτοιες στιγμές μπορεί να προκαλούν απογοήτευση, αμηχανία, ακόμη και την αίσθηση ότι όλη η αγάπη που προσφέρουν δεν είναι αρκετή. Μόνο που πολλές φορές η συμπεριφορά του παιδιού δεν αφορά αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να αφορά όλα όσα συνέβησαν πριν.
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Για έναν γονέα που έχει υιοθετήσει ένα παιδί ή για μια ανάδοχη οικογένεια, τέτοιες στιγμές μπορεί να προκαλούν απογοήτευση, αμηχανία, ακόμη και την αίσθηση ότι όλη η αγάπη που προσφέρουν δεν είναι αρκετή. Μόνο που πολλές φορές η συμπεριφορά του παιδιού δεν αφορά αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να αφορά όλα όσα συνέβησαν πριν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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