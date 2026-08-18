«Να σου δώσω ένα φιλί;»: Γιατί τα υιοθετημένα παιδιά δυσκολεύονται με την αγκαλιά – Πώς να τα προσεγγίσετε

Πίσω από την οργή, την απόσταση ή μια φαινομενικά «δύσκολη» συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται φόβος, ανασφάλεια και συναισθήματα που το παιδί δεν έχει ακόμη μάθει να εκφράζει – Πώς μπορούν οι γονείς και οι φροντιστές να χτίσουν τη σύνδεση