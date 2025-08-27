Πόσο ασφαλής είναι η κρεατίνη; Μια ειδικός εξηγεί πώς επιδρά σε μυαλό και σώμα

Άλλοι μια μόδα για τους λάτρεις της γυμναστικής ή ένα συμπλήρωμα με πραγματικά οφέλη; Μια Ελληνίδα καθηγήτρια διευκρινίζει τους μύθους, τα επιστημονικά δεδομένα και τα οφέλη για το μυϊκό σύστημα και τον εγκέφαλο