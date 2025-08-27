Πόσο ασφαλής είναι η κρεατίνη; Μια ειδικός εξηγεί πώς επιδρά σε μυαλό και σώμα
Άλλοι μια μόδα για τους λάτρεις της γυμναστικής ή ένα συμπλήρωμα με πραγματικά οφέλη; Μια Ελληνίδα καθηγήτρια διευκρινίζει τους μύθους, τα επιστημονικά δεδομένα και τα οφέλη για το μυϊκό σύστημα και τον εγκέφαλο
Η κρεατίνη είναι παντού – από τα social media μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρά την τεράστια δημοτικότητά της, πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για τα οφέλη της στην υγεία, την αθλητική απόδοση και τη νοητική λειτουργία; Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η κρεατίνη δεν είναι απλώς μία «μόδα» του fitness, αλλά μία ουσία με σημαντικά οφέλη για το σώμα και τον εγκέφαλο.
Η κρεατίνη είναι μία ουσία που το σώμα μας παράγει φυσιολογικά, παρέχοντας ενέργεια στους μύες κατά την άσκηση. Το 95% αποθηκεύεται στους μύες και μικρές ποσότητες στον εγκέφαλο. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί περίπου 1 έως 3 γραμμάρια κρεατίνης ημερησίως, περίπου τα μισά από τα οποία παράγονται φυσιολογικά, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως το κρέας και τα ψάρια.
