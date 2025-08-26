Αυτοκτονία: Αμφιλεγόμενη ουσία καταστέλλει τις αρνητικές σκέψεις σε 24 ώρες – Πώς θα χορηγείται

Νέα επιστημονικά δεδομένα αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από μια γνωστή ουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρόληψη της αυτοκτονίας