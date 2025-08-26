Αυτοκτονία: Αμφιλεγόμενη ουσία καταστέλλει τις αρνητικές σκέψεις σε 24 ώρες – Πώς θα χορηγείται
Αυτοκτονία Κατάθλιψη Κεταμίνη Φάρμακα

Νέα επιστημονικά δεδομένα αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από μια γνωστή ουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρόληψη της αυτοκτονίας

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η αυτοκτονία παραμένει μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία από το CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους, ενώ 1,5 εκατομμύριο επιχειρεί να το κάνει.

Στις ΗΠΑ, αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 10 έως 34 ετών. Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό πλαίσιο, η επιστημονική κοινότητα στρέφει το βλέμμα της σε μια παλιά ουσία με νέα χρήση: Την κεταμίνη.

