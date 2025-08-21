Ασφαλιστήριο ζωής: Γιατί οι Έλληνες τα παραμελούν – Πόσο κοστίζουν πραγματικά
Η ασφάλιση ζωής δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια επένδυση στην ασφάλεια της οικογένειας και την προστασία του μέλλοντος
Τα ασφαλιστήρια ζωής αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία οικονομικής προστασίας για κάθε πολίτη. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που οφείλεται κυρίως σε άγνοια ή σε λανθασμένες εντυπώσεις που επικρατούν γύρω από αυτά.
Μάλιστα, όπως δείχνει έρευνα, μόνο το 3% του πληθυσμού διαθέτει ασφαλιστήριο ζωής, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένας από τους λόγους για αυτό το έλλειμμα είναι η γενικευμένη πεποίθηση ότι η ασφάλιση ζωής είναι ακριβή. Σε σχετικές έρευνες, νεαροί συμμετέχοντες εκτιμούσαν το κόστος των ασφαλίστρων σε πάνω από διπλάσιο επίπεδο από το πραγματικό – γεγονός που αποδεικνύει την παρανόηση.
