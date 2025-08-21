Ασφαλιστήριο ζωής: Γιατί οι Έλληνες τα παραμελούν – Πόσο κοστίζουν πραγματικά
YGEIAMOU.GR
Ασφάλιση ζωής Ασφαλιστήριο Ζωής κόστος

Ασφαλιστήριο ζωής: Γιατί οι Έλληνες τα παραμελούν – Πόσο κοστίζουν πραγματικά

Η ασφάλιση ζωής δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια επένδυση στην ασφάλεια της οικογένειας και την προστασία του μέλλοντος

Ασφαλιστήριο ζωής: Γιατί οι Έλληνες τα παραμελούν – Πόσο κοστίζουν πραγματικά
Γιάννης Βερμισσώ
Τα ασφαλιστήρια ζωής αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία οικονομικής προστασίας για κάθε πολίτη. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που οφείλεται κυρίως σε άγνοια ή σε λανθασμένες εντυπώσεις που επικρατούν γύρω από αυτά.

Μάλιστα, όπως δείχνει έρευνα, μόνο το 3% του πληθυσμού διαθέτει ασφαλιστήριο ζωής, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένας από τους λόγους για αυτό το έλλειμμα είναι η γενικευμένη πεποίθηση ότι η ασφάλιση ζωής είναι ακριβή. Σε σχετικές έρευνες, νεαροί συμμετέχοντες εκτιμούσαν το κόστος των ασφαλίστρων σε πάνω από διπλάσιο επίπεδο από το πραγματικό – γεγονός που αποδεικνύει την παρανόηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης