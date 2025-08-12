Τροφική δηλητηρίαση – Σαλμονέλα – Αλλαντίαση: Πλήρης οδηγός για ένα ασφαλές καλοκαίρι
Τα περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων αυξάνονται αυτή την περίοδο - Τι προσέχουμε όταν τρώμε έξω, όταν μαγειρεύουμε και όταν συντηρούμε τρόφιμα
Περισσότερη προσοχή παρά ποτέ πρέπει να δείχνουμε αυτό το διάστημα στην κατανάλωση των τροφίμων, καθώς οι θερινές, υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την κατανάλωση γευμάτων εκτός σπιτιού, μιας και είναι περίοδος ανάπαυλας και διακοπών, εγκυμονούν κινδύνους. Τροφικές δηλητηριάσεις, σαλμονέλλωση ακόμη και η σπάνια και πολύ σοβαρή αλλαντίαση απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση στην παρασκευή αλλά και κατανάλωση των τροφίμων.
Πριν λίγα 24ωρα, άλλωστε, τρεις θάνατοι από αλλαντίαση στην Ιταλία σήμαναν υγειονομικό συναγερμό στη γειτονική χώρα. Την ίδια στιγμή, εντός Ελλάδας, ασθενής 15 ετών με μικρόβιο σαλμονέλας χρειάστηκε ειδική αντιμετώπιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
