Τα επικίνδυνα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει

Συγκεκριμένα νέα αυστραλιανή έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology διαπιστώνει ότι οι εγκυμοσύνες με(IVF) και μικρογονιμοποίηση ICSI συνδέονται μεπου δυνητικά θα μπορούσαν να βλάψουν το έμβρυο κατάΔιαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr