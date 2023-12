Σύνδρομο Down: Η δραστηριότητα που βελτιώνει τη γνωστική και σωματική υγεία σε 8 εβδομάδες

Κέρδος για τη γνωστική υγεία -πέραν της σωματικής- θα αποφέρει στα άτομα με σύνδρομο Down η ελαφριά άσκηση όπως το περπάτημα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research and Public Health. Τα ευρήματα έδειξαν βελτίωση στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών και την προσοχή μέσα σε οκτώ εβδομάδες.Περίπου ένα στα 1.000 παιδιά γεννιέται με σύνδρομο Down ή τρισωμία 21, τη συχνότερη χρωμοσωμική διαταραχή που συνοδεύεται από νοητική αναπηρία και καθυστέρηση στην ανάπτυξη κινητικών και λεκτικών δεξιοτήτων.Στην έρευνα συμμετείχαν 83 ενήλικες, 40 γυναίκες και 43 άνδρες, ηλικίας 18-48 ετών από δέκα χώρες, τους οποίους παρακολούθησαν οι ερευνητές για οκτώ εβδομάδες. Είχαν διακριθεί σε τέσσερις ομάδες: μια ομάδα περπατούσε τρεις φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά τη φορά, μια δεύτερη συμμετείχε ακολουθούσε ένα ασκήσεων γνωστικής λειτουργίας, μια τρίτη ομάδα έκανε συνδυαστικά σωματικές και γνωστικές ασκήσεις και η τέταρτη ομάδα καμιά δραστηριότητα από τις παραπάνω. Στην αρχή και το τέλος της περιόδου των οκτώ εβδομάδων όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε σωματικές και γνωστικές αξιολογήσεις.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou