Μετά τον πόλεμο, το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές στις ΗΠΑ, παραδέχεται η αμερικανική κυβέρνηση
Μετά τον πόλεμο, το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές στις ΗΠΑ, παραδέχεται η αμερικανική κυβέρνηση
Μεταφορές, υγεία, νερό, ενέργεια και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι βασικοί τομείς, όπως τους κατονομάζει προς το Κογκρέσο ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας
Η κυβέρνηση του Ιράν, αλλά και πρόσωπα τα οποία στηρίζει η Τεχεράνη, έχουν βάλει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν σε γραπτό υπόμνημα πριν την ετήσια ακρόαση στο Κογκρέσο για τις απειλές σε επίπεδο πλανήτη.
«Δρώντες παράγοντες της ιρανικής κυβέρνησης στο Διαδίκτυο και φιλοϊρανοί κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν κρίσιμες αμερικανικές υποδομές από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν κατά το τρέχον έτος», επισημαίνει ο Μάλιν στο γραπτό υπόμνημα.
Διευκρινίζει ότι από τον Φεβρουάριο, «η δραστηριότητα του Ιράν βάζει όσο και περισσότερο στο στόχαστρο τις μεταφορές, την υγεία, το νερό, την ενέργεια και τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».
Αν και ο Μάλιν ανέφερε ότι στο παρελθόν οι ιρανικές επιθέσεις «είχαν τοπικές και ελάχιστα διαταρακτικές επιπτώσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με ανεπαρκή ασφάλεια», προειδοποίησε ότι «τα ευάλωτα συστήματα και η ανεπαρκής κυβερνοασφάλεια στις υποδομές ζωτικής σημασίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπτώσεις».
Στο υπόμνημα, όπως επισημαίνει το Bloomberg, δεν αναφέρεται στα πρόσφατα εκτεταμένα προβλήματα με την πρόσβαση στα email, μετά την κατάρρευση διαδιακτυακών υπηρεσιών της Microsoft, αλλά ούτε και στην καθήλωση χιλιάδων επιβατικών αεροσκαφών λόγω προβλημάτων στα συστήματα ελέγχου. Και τα δύο περιστατικά συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα, με λίγες ώρες διαφορά το ένα από το άλλο, χωρίς όμως να σχετίζονται μεταξύ τους ή να οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση.
Τα σχόλια του υπουργού, προσθέτει ακόμη το Bloomberg, έρχονται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε εν μέρει την ευθύνη για την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου στον πόλεμο. Αν και ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει τη σύγκρουση, κλιμακώθηκε με αμερικανικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν και έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση των θανατηφόρων σχεδίων του Ιράν, τόσο εκτός όσο και εντός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κλέιτον κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Αυτές οι απειλές έχουν σημαντικά αυξηθεί. Οι γυναίκες και οι άνδρες μας στο εξωτερικό, οι γυναίκες και οι άνδρες μας εδώ στις ΗΠΑ, τελούν υπό μεγαλύτερο κίνδυνο», υπογράμμισε.
«Δρώντες παράγοντες της ιρανικής κυβέρνησης στο Διαδίκτυο και φιλοϊρανοί κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν κρίσιμες αμερικανικές υποδομές από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν κατά το τρέχον έτος», επισημαίνει ο Μάλιν στο γραπτό υπόμνημα.
Διευκρινίζει ότι από τον Φεβρουάριο, «η δραστηριότητα του Ιράν βάζει όσο και περισσότερο στο στόχαστρο τις μεταφορές, την υγεία, το νερό, την ενέργεια και τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».
Αν και ο Μάλιν ανέφερε ότι στο παρελθόν οι ιρανικές επιθέσεις «είχαν τοπικές και ελάχιστα διαταρακτικές επιπτώσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με ανεπαρκή ασφάλεια», προειδοποίησε ότι «τα ευάλωτα συστήματα και η ανεπαρκής κυβερνοασφάλεια στις υποδομές ζωτικής σημασίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπτώσεις».
Στο υπόμνημα, όπως επισημαίνει το Bloomberg, δεν αναφέρεται στα πρόσφατα εκτεταμένα προβλήματα με την πρόσβαση στα email, μετά την κατάρρευση διαδιακτυακών υπηρεσιών της Microsoft, αλλά ούτε και στην καθήλωση χιλιάδων επιβατικών αεροσκαφών λόγω προβλημάτων στα συστήματα ελέγχου. Και τα δύο περιστατικά συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα, με λίγες ώρες διαφορά το ένα από το άλλο, χωρίς όμως να σχετίζονται μεταξύ τους ή να οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση.
Τα σχόλια του υπουργού, προσθέτει ακόμη το Bloomberg, έρχονται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε εν μέρει την ευθύνη για την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου στον πόλεμο. Αν και ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει τη σύγκρουση, κλιμακώθηκε με αμερικανικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν και έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο.
Διευθυντής της CIA: Οι απειλές από το Ιράν έχουν αυξηθεί σημαντικάΟι απειλές από το Ιράν προς τους Αμερικανούς εντός και εκτός των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά, δήλωσε σε βουλευτές σήμερα ο Τζέι Κλέιτον, διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, (CIA).
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση των θανατηφόρων σχεδίων του Ιράν, τόσο εκτός όσο και εντός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κλέιτον κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Αυτές οι απειλές έχουν σημαντικά αυξηθεί. Οι γυναίκες και οι άνδρες μας στο εξωτερικό, οι γυναίκες και οι άνδρες μας εδώ στις ΗΠΑ, τελούν υπό μεγαλύτερο κίνδυνο», υπογράμμισε.
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