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Επίθεση με βλήμα δέχθηκε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) στα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και τατου πληρώματός του να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σκάφος, σύμφωνα με πηγές ναυτικής ασφάλειας.Πρόκειται για το, με σημαία Παναμά, το οποίο έπλεε κοντά στις ακτές του, στο, όταν σημειώθηκε η επίθεση.Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας τουανακοίνωσε την Τρίτη ότι προχώρησε στην απομάκρυνσηου πληρώματος, καθώς το δεξαμενόπλοιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σε απόσταση περίπου δύο ναυτικών μιλίων από τη χερσόνησοΣε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, φαίνονται τα μέλη του πληρώματος να έχουν βουτήξει στη θάλασσα για να σωθούν, φωνάζοντας για βοήθεια.Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι τοδέχθηκε επίθεση στις 16 Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι Ινδοί υπήκοοι. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Χασάμπ, στην επαρχία Μουσαντάμ.«Τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλούν βαθιά ανησυχία και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτικών ναυτικών», ανέφερε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, τα αίτια της πυρκαγιάς ή την κατάσταση των τραυματιών.Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με τα μέσα ενημέρωσης για σχόλιο.Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της πλατφόρμας, το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα του Tara Gas ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.