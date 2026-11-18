Απειλές για βόμβες οδήγησαν στην εκκένωση σχολείων στην Ισπανία
Απειλές για βόμβες οδήγησαν στην εκκένωση σχολείων στην Ισπανία
Το περιστατικό σημειώνεται μία εβδομάδα αφότου χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία έγιναν στόχος παρόμοιων απειλών
Πάνω από 10 σχολεία στη περιφέρεια της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, εκκενώθηκαν σήμερα Τετάρτη έπειτα από ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών που στάλθηκαν με email, ανακοίνωσε η Εθνική Αστυνομία.
Το περιστατικό σημειώνεται μία εβδομάδα αφότου χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία έγιναν στόχος παρόμοιων ψευδών απειλών.
Τα email στάλθηκαν απευθείας στα σχολεία, τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των σχολείων που έγιναν στόχος.
Εν τω μεταξύ, οι ειδικές αστυνομικές μονάδες δεν εντόπισαν ύποπτους μηχανισμούς.
Οι απειλές είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά από ψευδείς συναγερμούς και κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη.
Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εκκένωση δημόσιων κτιρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου.
Οι Αρχές στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία τόνισαν την περασμένη εβδομάδα ότι πολλά σχολεία έλαβαν παρόμοια απειλητικά μηνύματα από το εξωτερικό, ωστόσο έκριναν τις απειλές αυτές ψευδείς και επέτρεψαν τη συνέχιση των μαθημάτων.
Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από μια εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης στην καθημερινή ζωή ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγορεί τη Δύση για εκστρατεία δυσφήμισης.
Φωτογραφία αρχείου
Το περιστατικό σημειώνεται μία εβδομάδα αφότου χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία έγιναν στόχος παρόμοιων ψευδών απειλών.
Τα email στάλθηκαν απευθείας στα σχολεία, τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των σχολείων που έγιναν στόχος.
Εν τω μεταξύ, οι ειδικές αστυνομικές μονάδες δεν εντόπισαν ύποπτους μηχανισμούς.
Οι απειλές είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά από ψευδείς συναγερμούς και κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη.
Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εκκένωση δημόσιων κτιρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου.
Οι Αρχές στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία τόνισαν την περασμένη εβδομάδα ότι πολλά σχολεία έλαβαν παρόμοια απειλητικά μηνύματα από το εξωτερικό, ωστόσο έκριναν τις απειλές αυτές ψευδείς και επέτρεψαν τη συνέχιση των μαθημάτων.
Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από μια εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης στην καθημερινή ζωή ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγορεί τη Δύση για εκστρατεία δυσφήμισης.
Φωτογραφία αρχείου
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