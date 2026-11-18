Η δεύτερη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μέσα στο 2026 πραγματοποιείται εν μέσω των συγκρούσεων με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία – Το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και το πολυτελές μενού που επέλεξε ο Σι Τζινπίνγκ

«Silicon Valley της Κίνας» έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στη διήμερη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμες συναντήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα μέσα στο 2026, μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, όταν οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν να οικοδομήσουν μια εποικοδομητική σχέση Κίνας - ΗΠΑ, με στρατηγική σταθερότητα. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Σενζέν.







Στο περιθώριο της APEC, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί για τρίτη φορά φέτος με τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα των Φιλιππίνων, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.







Το μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ στο επίσημο δείπνο Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τους ξένους ηγέτες σε επίσημο δείπνο στη Σενζέν, όπου πραγματοποίησε πρόποση και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της συνόδου.



Κλείσιμο Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τις αυριανές συζητήσεις οι ηγέτες θα εξετάσουν «μέτρα για τη διεύρυνση του αμοιβαίου ανοίγματος, τη διερεύνηση της ανάπτυξης με κινητήρια δύναμη την καινοτομία και την επέκταση της πρακτικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς».



Ο Σι υπογράμμισε ότι το «άνοιγμα, η καινοτομία και η συνεργασία» αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της APEC από την ίδρυσή της. Όπως σημείωσε, οι αρχές αυτές συνέβαλαν στη μετατροπή της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στην «πιο δυναμική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης στον κόσμο».







Στη Σενζέν, τη, προκειμένου να συμμετάσχει στη διήμερη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμες συναντήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό τουΠρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη τουστην Κίνα μέσα στο 2026, μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, όταν οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν να οικοδομήσουν μια εποικοδομητική σχέσημε στρατηγική σταθερότητα. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται τηΣτο περιθώριο της, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί για τρίτη φορά φέτος με τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα των Φιλιππίνων, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας,, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τους ξένους ηγέτες σε επίσημο δείπνο στη Σενζέν, όπου πραγματοποίησε πρόποση και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της συνόδου.Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τις αυριανές συζητήσεις οι ηγέτες θα εξετάσουν «μέτρα για τη διεύρυνση του αμοιβαίου ανοίγματος, τη διερεύνηση της ανάπτυξης με κινητήρια δύναμη την καινοτομία και την επέκταση της πρακτικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς».Ο Σι υπογράμμισε ότι το «άνοιγμα, η καινοτομία και η συνεργασία» αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά τηςαπό την ίδρυσή της. Όπως σημείωσε, οι αρχές αυτές συνέβαλαν στη μετατροπή της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στην «πιο δυναμική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης στον κόσμο».

Αστακός, σφυρίδα και καντονέζικο ντιμ σαμ στο επίσημο δείπνο Πέρα από τις διπλωματικές συναντήσεις, ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει και το πολυτελές επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο.



Το μενού, σύμφωνα με τη South China Morning Post, έχει ως επίκεντρο την κουζίνα της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, γνωστή για τις καντονέζικες γεύσεις της, συνδυάζοντας παραδοσιακά κινεζικά πιάτα με ορισμένες διεθνείς επιρροές.



Το δείπνο ξεκινά με μια κρύα ποικιλία ορεκτικών με την ονομασία «Πόλη του Ροκ» (City of the Roc), ενώ ακολουθεί σούπα από νηκτικές κύστεις ψαριών με κινεζικές ελιές.



Στα κυρίως πιάτα περιλαμβάνονται αστακός σοτέ με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια, σφυρίδα στον ατμό με σάλτσα σόγιας και μοσχαρίσια μπριζόλα με μανιτάρια.



Οι προσκεκλημένοι θα δοκιμάσουν επίσης ένα πιάτο με μανιτάρια μορχέλες, τρυφερό κινέζικο λάχανο και κάστανα σε σάλτσα σαφράν.



Στη διάρκεια του γεύματος θα σερβιριστούν τρεις διαφορετικές παρασκευές καντονέζικου ντιμ σαμ, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί παραδοσιακή γλυκιά σούπα από κόκκινα φασόλια, φλούδα μανταρινιού και σπόρους λωτού.



Το επιδόρπιο περιλαμβάνει κέικ, φρέσκα φρούτα και παγωτό, με το δείπνο να ολοκληρώνεται με καφέ και τσάι.



Κρασιά από τη Νινγκσιά Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην επιλογή των ποτών, με το Πεκίνο να προβάλλει την εγχώρια οινοπαραγωγή.



Στους ηγέτες σερβίρονται κρασιά από την περιοχή Νινγκσιά, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό οινοπαραγωγικό κέντρο της Κίνας.



Παράλληλα, σερβίρεται γλυκό παγωμένο κρασί από λίτσι, προερχόμενο από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ.



Το επίσημο δείπνο αποτελεί την εισαγωγή στις διπλωματικές επαφές των επόμενων ημερών.