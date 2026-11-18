Με... ληγμένους Tomahawk που δεν εκρήγνυνται κάνουν οι ΗΠΑ επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, τι αποκάλυψε υφυπουργός
Με... ληγμένους Tomahawk που δεν εκρήγνυνται κάνουν οι ΗΠΑ επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, τι αποκάλυψε υφυπουργός
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επανακωδικοποίησε πυρομαχικά πέρα από το όριο ζωής και τα έκρινε κατάλληλα για χρήση, πολλές φορές ωστόσο δεν εκρύγνυνται
Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του υποψηφίου για τη θέση του υφυπουργού Ναυτικών στο υπουργείο Άμυνας ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα που είναι πέρα από το όριο της ζωής.
Ο Χουνγκ Κάο, υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού, παραδέχτηκε την Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου που θα κληθεί να εγκρίνει τον διορισμό του, απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τις πιέσεις στους στρατιωτικούς πόρους και τις απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των ναυτικών.
Για αυτά που είπε στην ακρόασή του δέχτηκε σκληρή κριτική τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς, επισημαίνει η Wall Street Journal.
Σχετικά με τους πυραύλους Tomahawk, ο Κάο είπε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιεί στη Μέση Ανατολή πυραύλους που έχουν λήξει, λόγω της έλλειψης κρίσιμων πυρομαχικών.
Το Πολεμικό Ναυτικό κατάφερε να «επανακωδικοποιήσει» τους Tomahawk που είχαν λήξει, ώστε να τους χρησιμοποιήσει στην «Επιχείρηση Epic Fury», όπως ονομάζεται ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ανέφερε ο Κάο.
Έδωσε μάλιστα και ένα προσωπικό παράδειγμα για τη λογική της επανακωδικοποίησης: «Προέρχομαι από φτωχή οικογένεια. Ξέρετε, το ψωμί -πράγματα όπως το ψωμί- δεν λήγουν. Απλώς τα βρέχετε λίγο με νερό και τα βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα, και είναι έτοιμα», είπε.
Πολλά πυρομαχικά, όπως και οι πύραυλοι, έχουν ημερομηνία λήξης, γιατί ένα ποσοστό τους εμφανίζει τεχνικά ζητήματα. Το Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να κωδικοποιήσει εκ νέου τους πυραύλους ως αποδεκτούς για χρήση (άρα για εκτόξευση) μετά από επιθεώρηση ότι δεν έχουν διαβρωθεί.
Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μην εκραγούν οι πύραυλοι. Πέρυσι τα Χριστούγεννα, για παράδειγμα, σε επίθεση κατά ισλαμιστών στη Νιγηρία, πολλοί πύραυλοι δεν εξερράγησαν και εντοπίστηκαν άθικτοι σε κατοικημένες περιοχές.
Ο Χουνγκ Κάο, υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού, παραδέχτηκε την Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου που θα κληθεί να εγκρίνει τον διορισμό του, απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τις πιέσεις στους στρατιωτικούς πόρους και τις απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των ναυτικών.
Για αυτά που είπε στην ακρόασή του δέχτηκε σκληρή κριτική τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς, επισημαίνει η Wall Street Journal.
Σχετικά με τους πυραύλους Tomahawk, ο Κάο είπε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιεί στη Μέση Ανατολή πυραύλους που έχουν λήξει, λόγω της έλλειψης κρίσιμων πυρομαχικών.
Το Πολεμικό Ναυτικό κατάφερε να «επανακωδικοποιήσει» τους Tomahawk που είχαν λήξει, ώστε να τους χρησιμοποιήσει στην «Επιχείρηση Epic Fury», όπως ονομάζεται ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ανέφερε ο Κάο.
Έδωσε μάλιστα και ένα προσωπικό παράδειγμα για τη λογική της επανακωδικοποίησης: «Προέρχομαι από φτωχή οικογένεια. Ξέρετε, το ψωμί -πράγματα όπως το ψωμί- δεν λήγουν. Απλώς τα βρέχετε λίγο με νερό και τα βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα, και είναι έτοιμα», είπε.
Πολλά πυρομαχικά, όπως και οι πύραυλοι, έχουν ημερομηνία λήξης, γιατί ένα ποσοστό τους εμφανίζει τεχνικά ζητήματα. Το Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να κωδικοποιήσει εκ νέου τους πυραύλους ως αποδεκτούς για χρήση (άρα για εκτόξευση) μετά από επιθεώρηση ότι δεν έχουν διαβρωθεί.
Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μην εκραγούν οι πύραυλοι. Πέρυσι τα Χριστούγεννα, για παράδειγμα, σε επίθεση κατά ισλαμιστών στη Νιγηρία, πολλοί πύραυλοι δεν εξερράγησαν και εντοπίστηκαν άθικτοι σε κατοικημένες περιοχές.
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