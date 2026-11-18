Μια ιστορική πρωτιά καταγράφεται στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Χακίμ Τζέφρις έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός βουλευτής που λαμβάνει επισήμως το χρίσμα για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.Ο 56χρονος βουλευτής της Νέας Υόρκης εξασφάλισε την υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην Ουάσινγκτον, σήμεραΗ εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία τους επέτρεψε να ανακτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.Πριν από την ψηφοφορία, ο Τζέφρις είχε επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη του κόμματός του, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών σχετικά με την ηγεσία του.Ο Τζέφρις βρίσκεται στην ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2023 και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της προεδρίας του σώματος, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Τζόνσον.Η αλλαγή στην ηγεσία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2027, όταν θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Κογκρέσο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τζέφρις θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους στην Ολομέλεια.