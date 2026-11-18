Οι Δημοκρατικοί πήραν και την Αλάσκα με τη Μέρι Πελτόλα στη Γερουσία: Η πολιτική πορεία της 53χρονης αυτόχθονος
Η 53χρονη πρώην εργαζόμενη στην αλιευτική βιομηχανία γίνεται η πρώτη αυτόχθονη της Αλάσκας που εκλέγεται στη Γερουσία – Οι Δημοκρατικοί απέσπασαν εννέα έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους (56-44) από το 2009
Η 53χρονη Πελτόλα, η οποία εργαζόταν στον κλάδο της αλιείας προτού ακολουθήσει πολιτική καριέρα, γίνεται η πρώτη Δημοκρατική που κερδίζει έδρα στη Γερουσία από την Αλάσκα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, αλλά και η πρώτη εκπρόσωπος των αυτοχθόνων της πολιτείας που εκλέγεται στο συγκεκριμένο νομοθετικό σώμα.
Οι αυτόχθονες της Αλάσκας αποτελούν περίπου το 15% έως 18% του πληθυσμού της, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ.
Alaska Sen.-elect Mary Peltola celebrates her Senate victory, pointing to a room full of supporters as she emphasizes that voters knew exactly whom they wanted to represent them.— Fox News (@FoxNews) November 18, 2026
Peltola’s remarks come after a closely watched race against Republican Sen. Dan Sullivan, with… pic.twitter.com/wyZSe3nLya
Η αναμέτρηση στην Αλάσκα ήταν η τελευταία για τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για την οποία δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί προβολή νικητή. Με τη νίκη της Πελτόλα, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους στη Γερουσία από το 2009, ενώ έχουν κατακτήσει και τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τα επόμενα δύο χρόνια ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και ενός Κογκρέσου που ελέγχεται πλήρως από τους Δημοκρατικούς.
Πώς η Πελτόλα κέρδισε σε μια πολιτεία που είχε ψηφίσει ΤραμπΣύμφωνα με τις προβολές, η Πελτόλα συγκέντρωσε το 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης, έναντι 46% του Νταν Σάλιβαν, ξεπερνώντας το όριο που απαιτείται για να αποφευχθούν πρόσθετοι γύροι καταμέτρησης στο σύστημα ψηφοφορίας με κατάταξη προτιμήσεων που εφαρμόζεται στην Αλάσκα.
Η επικράτησή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει την πολιτεία στις προεδρικές εκλογές του 2024 με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων.
Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος ζωής, σε συνδυασμό με την ισχυρή παράδοση ανεξάρτητης πολιτικής συμπεριφοράς στην Αλάσκα, δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη Δημοκρατική υποψήφια.
Μετά τις προβολές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για τη νίκη της, η Πελτόλα ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους της με ανάρτησή της στο X.
We did it, Alaska! pic.twitter.com/4bDrCCl10d— Mary Peltola (@MaryPeltola) November 18, 2026
«Ως άνθρωπος που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην Αλάσκα και έχει αφιερώσει την καριέρα του στην υπηρεσία της πολιτείας μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να έχω την υποστήριξη των κατοίκων της Αλάσκας στον αγώνα μας να αντιμετωπίσουμε την απληστία των μεγάλων επιχειρήσεων, να μειώσουμε το κόστος ζωής και να βάλουμε την Αλάσκα πρώτη», έγραψε. «Ευχαριστώ, Αλάσκα. Ας πιάσουμε δουλειά», πρόσθεσε.
As a lifelong Alaskan who has dedicated my career to serving our state, there is no greater honor than having Alaskans’ support in our fight to take on corporate greed, lower costs, and put Alaska first.— Mary Peltola (@MaryPeltola) November 18, 2026
Thank you, Alaska. Let’s get to work. pic.twitter.com/DoiDSL0Csj
Σούμερ: «Ψάρια, οικογένεια και ελευθερία»Τη νίκη της Πελτόλα χαιρέτισε και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο οποίος είχε συμβάλει στην απόφασή της να διεκδικήσει την έδρα απέναντι στον Σάλιβαν.
Σε ανάρτησή του στο X χαρακτήρισε την εκλογή της «δώρο για την Αλάσκα, τη Γερουσία και ολόκληρη την Αμερική».
«Είναι επίσημο: 56 έδρες για τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία!», έγραψε. «Η γνώση και η αγάπη της για την Αλάσκα είναι απαράμιλλες και πραγματοποίησε μια άψογη προεκλογική εκστρατεία, αφιερωμένη στα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους κατοίκους της Αλάσκας – τα ψάρια, την οικογένεια και την ελευθερία», πρόσθεσε.
Οι καταγγελίες για υποψήφιο με το ίδιο επώνυμοΗ καταμέτρηση των ψήφων στην Αλάσκα συχνά διαρκεί περισσότερο από ό,τι σε άλλες αμερικανικές πολιτείες, λόγω των μεγάλων αποστάσεων και της γεωγραφικής απομόνωσης πολλών κοινοτήτων.
Η φετινή αναμέτρηση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο από καταγγελίες των Ρεπουμπλικανών ότι οι Δημοκρατικοί συνέβαλαν στην υποψηφιότητα ενός ανεξάρτητου υποψηφίου, με στόχο να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους.
Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν ακόμη δύο υποψήφιοι: ο Ρεπουμπλικανός Τζέρι Χάικς, εργολάβος εργασιών γυψοσανίδας, και ο Νταν Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός που κατέβηκε ως ανεξάρτητος.
Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι ο τελευταίος στρατολογήθηκε προκειμένου να μπερδέψει τους ψηφοφόρους που σκόπευαν να στηρίξουν τον εν ενεργεία γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, λόγω της ομοιότητας των ονομάτων τους. Επιχείρησαν μάλιστα να πετύχουν την απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για υποψηφιότητα καλόπιστης συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας απέρριψε το επιχείρημά τους.
Λίγο πριν από την ημέρα των εκλογών, οι New York Times ανέφεραν ότι η προεκλογική εκστρατεία της Πελτόλα είχε βοηθήσει στην προσέλκυση του Σάλιβαν Τζούνιορ στην αναμέτρηση.
Η πλευρά της Πελτόλα αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.
Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντάνλιβι, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σε επίπεδο πολιτείας, δηλώνοντας ότι εξετάζεται οτιδήποτε θα μπορούσε να «παραπέμπει σε ψευδορκία».
Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα για πιθανές παρατυπίες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, χαρακτήρισε τις καταγγελλόμενες ενέργειες στρατολόγησης του ανεξάρτητου υποψηφίου «απάτη».
Στο πλαίσιο της έρευνας, το υπουργείο έχει αποστείλει περισσότερες από 140 κλητεύσεις, επιστολές και ειδοποιήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής ή τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Από την αλιεία στο Κογκρέσο – Η πολιτική πορεία της ΠελτόλαΗ Μέρι Πελτόλα είχε γράψει ιστορία και το 2022, όταν έγινε η πρώτη εκπρόσωπος των αυτοχθόνων της Αλάσκας που εξελέγη στο αμερικανικό Κογκρέσο.
Είχε επικρατήσει σε ειδική εκλογική αναμέτρηση για τη μοναδική έδρα της Αλάσκας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία είχε μείνει κενή μετά τον θάνατο του επί σειρά ετών Ρεπουμπλικανού βουλευτή Ντον Γιανγκ.
Στην αναμέτρηση εκείνη είχε πετύχει μια απροσδόκητη νίκη απέναντι σε δύο γνωστά στελέχη των Ρεπουμπλικανών της Αλάσκας, την πρώην κυβερνήτη Σάρα Πέιλιν και τον Νικ Μπέγκιτς Γ'.
Στην επικράτησή της είχε συμβάλει η υποστήριξη της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λίσα Μουρκόφσκι, καθώς και συνεργατών του εκλιπόντος Ντον Γιανγκ.
Η Πελτόλα επανεξελέγη για πλήρη διετή θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2022, ωστόσο έχασε την προσπάθειά της για δεύτερη πλήρη θητεία το 2024, όταν ηττήθηκε από τον Μπέγκιτς.
Γεννημένη στο Άνκορατζ, μεγάλωσε σε διάφορες κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Κουσκόκουιμ, στη νοτιοδυτική Αλάσκα. Η μητέρα της ανήκε στους Γιούπικ, μία από τις αυτόχθονες πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής, ενώ ο πατέρας της ήταν Γερμανοαμερικανός που είχε μετακομίσει στην Αλάσκα από τη Νεμπράσκα.
Η εκλογή της στη Γερουσία αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στην πολιτική της πορεία, αλλά και μια καθοριστική εξέλιξη για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.
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