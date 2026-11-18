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Η Ινδία υπογράφει συμφωνία 220 εκατ. δολαρίων με το Ισραήλ για τα ναυτικά συστήματα πυραυλικής άμυνας «Barak»
Η Ινδία υπογράφει συμφωνία 220 εκατ. δολαρίων με το Ισραήλ για τα ναυτικά συστήματα πυραυλικής άμυνας «Barak»
Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία πολεμικών πλοίων από εναέριες απειλές - Η Ινδία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας
Η Israel Aerospace Industries θα εκσυγχρονίσει τα συστήματα πυραυλικής άμυνας «Barak» του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 19,76 δισεκατομμυρίων ρουπιών, αντικαθιστώντας τα παρωχημένα εξαρτήματα και αναβαθμίζοντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
Η Ινδία υπέγραψε σύμβαση αξίας 19,76 δισεκατομμυρίων ρουπιών, περίπου 220 εκατομμύρια δολάρια, με την Israel Aerospace Industries (IAI) για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πυραύλων τοπικής άμυνας «Barak» του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση την Τετάρτη.
Η συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ναυτικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας που έχουν αναπτυχθεί από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Ynetnews.
Το σύστημα τοπικής άμυνας «Barak» έχει σχεδιαστεί για την προστασία πολεμικών πλοίων από εναέριες απειλές, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων κατά πλοίων και των αεροσκαφών.
Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών εξαρτημάτων και της τεχνολογικής απαξίωσης των υφιστάμενων συστημάτων, βοηθώντας το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό να διατηρήσει τις αμυντικές του δυνατότητες.
Η κυβέρνηση δεν παρέσχε αμέσως λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες αναβαθμίσεις, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή τον αριθμό των συστημάτων που αφορούν.
Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε τον Αύγουστο του 2025 το Συμβούλιο Προμηθειών Άμυνας της Ινδίας να εγκρίνει αναβαθμίσεις στο σύστημα πυραύλων τοπικής άμυνας «Barak-1» του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου στρατιωτικών προμηθειών.
Η έγκριση αφορούσε επίσης άλλες ναυτικές δυνατότητες, όπως τα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων «BrahMos» και τα αυτόνομα επιφανειακά σκάφη.
Η Ινδία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, με εκτεταμένη στρατιωτική συνεργασία που καλύπτει την τεχνολογία πυραύλων, τα ραντάρ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συστήματα ναυτικής άμυνας.
Η IAI έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης του συστήματος αεροπορικής άμυνας μεσαίου βεληνεκούς «Barak 8» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας της Ινδίας.
Η νέα σύμβαση αφορά αναβαθμίσεις του υφιστάμενου συστήματος σημειακής άμυνας του Πολεμικού Ναυτικού και όχι την προμήθεια πυραύλων «Barak 8».
Η Ινδία υπέγραψε σύμβαση αξίας 19,76 δισεκατομμυρίων ρουπιών, περίπου 220 εκατομμύρια δολάρια, με την Israel Aerospace Industries (IAI) για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πυραύλων τοπικής άμυνας «Barak» του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση την Τετάρτη.
Η συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ναυτικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας που έχουν αναπτυχθεί από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Ynetnews.
India signs $220 million deal with Israel to upgrade naval missile defenses Israel Aerospace Industries to modernize Indian Navy's Barak point-defense missile systems under 19.76 billion rupee contract, replacing outdated ... https://t.co/vxDi3GU206 https://t.co/0eRYqA4o8y— Ynet Global (@ynetnews) November 18, 2026
Το σύστημα τοπικής άμυνας «Barak» έχει σχεδιαστεί για την προστασία πολεμικών πλοίων από εναέριες απειλές, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων κατά πλοίων και των αεροσκαφών.
Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών εξαρτημάτων και της τεχνολογικής απαξίωσης των υφιστάμενων συστημάτων, βοηθώντας το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό να διατηρήσει τις αμυντικές του δυνατότητες.
Η κυβέρνηση δεν παρέσχε αμέσως λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες αναβαθμίσεις, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή τον αριθμό των συστημάτων που αφορούν.
Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε τον Αύγουστο του 2025 το Συμβούλιο Προμηθειών Άμυνας της Ινδίας να εγκρίνει αναβαθμίσεις στο σύστημα πυραύλων τοπικής άμυνας «Barak-1» του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου στρατιωτικών προμηθειών.
Η έγκριση αφορούσε επίσης άλλες ναυτικές δυνατότητες, όπως τα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων «BrahMos» και τα αυτόνομα επιφανειακά σκάφη.
Η Ινδία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, με εκτεταμένη στρατιωτική συνεργασία που καλύπτει την τεχνολογία πυραύλων, τα ραντάρ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συστήματα ναυτικής άμυνας.
Η IAI έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης του συστήματος αεροπορικής άμυνας μεσαίου βεληνεκούς «Barak 8» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας της Ινδίας.
Η νέα σύμβαση αφορά αναβαθμίσεις του υφιστάμενου συστήματος σημειακής άμυνας του Πολεμικού Ναυτικού και όχι την προμήθεια πυραύλων «Barak 8».
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