Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Παγκόσμιος συναγερμός για κενό ασφαλείας στη Java, φόβοι για κυβερνοεπιθέσεις
Παγκόσμιος συναγερμός για κενό ασφαλείας στη Java, φόβοι για κυβερνοεπιθέσεις
Αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και η κινεζική εταιρεία Tencent, κάλεσαν εταιρείες και οργανισμούς να εγκαταστήσουν τη σχετική διορθωτική ενημέρωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ολλανδίας ανέφερε ότι διερευνά το ζήτημα
Κυβερνήσεις ανά τον κόσμο σήμαναν σήμερα συναγερμό για ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού Java, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό κυβερνοασφάλειας υψηλού προφίλ που σημειώνεται τις τελευταίες εβδομάδες.
Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Calif, η οποία τον περασμένο μήνα βρήκε ένα ελάττωμα στον κυβερνοχώρο σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, την PHP, είπε ότι ανακάλυψε ένα σφάλμα στις λειτουργίες μνήμης της Java. Η ευαλωτότητα αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει σε χάκερ να εκτελέσουν κώδικα εξ αποστάσεως ή να προκαλέσουν κατάρρευση των συστημάτων.
Αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και η κινεζική εταιρεία Tencent, κάλεσαν εταιρείες και οργανισμούς να εγκαταστήσουν τη σχετική διορθωτική ενημέρωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ολλανδίας ανέφερε ότι διερευνά το ζήτημα. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στη Νότια Κορέα, όπου η γλώσσα Java χρησιμοποιείται ευρέως.
Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap, η νοτιοκορεατική προεδρία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να συζητηθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής.
Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Calif, η οποία τον περασμένο μήνα βρήκε ένα ελάττωμα στον κυβερνοχώρο σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, την PHP, είπε ότι ανακάλυψε ένα σφάλμα στις λειτουργίες μνήμης της Java. Η ευαλωτότητα αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει σε χάκερ να εκτελέσουν κώδικα εξ αποστάσεως ή να προκαλέσουν κατάρρευση των συστημάτων.
Αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και η κινεζική εταιρεία Tencent, κάλεσαν εταιρείες και οργανισμούς να εγκαταστήσουν τη σχετική διορθωτική ενημέρωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ολλανδίας ανέφερε ότι διερευνά το ζήτημα. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στη Νότια Κορέα, όπου η γλώσσα Java χρησιμοποιείται ευρέως.
Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap, η νοτιοκορεατική προεδρία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να συζητηθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής.
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