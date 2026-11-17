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Εντοπίστηκαν σκουλήκια σε ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα, η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ
Εντοπίστηκαν σκουλήκια σε ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα, η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ
Δείτε τα στοιχεία της παρτίδας που αποσύρεται
Στην απόσυρση παρτίδας από ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα, στις οποίες εντοπίστηκαν σκουλήκια, προχώρησε επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην ελληνική αγορά, έπειτα από έλεγχο του ΕΦΕΤ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε επιθεώρηση στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών και διαπίστωσε την παρουσία σκουληκιών στο προϊόν «Rice Up Parmesan Rice Cakes», συσκευασίας 60 γραμμαρίων.
Στο προϊόν εμπορικής ονομασίας ‘Rice Up Parmesan Rice Cakes’ με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.27 και παρτίδα L07 26 27 διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών.
Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε απόσυρση της σχετικής παρτίδας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι) να μην το καταναλώσουν».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε επιθεώρηση στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών και διαπίστωσε την παρουσία σκουληκιών στο προϊόν «Rice Up Parmesan Rice Cakes», συσκευασίας 60 γραμμαρίων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:«Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου ρυζογκοφρέτα με γεύση παρμεζάνα των 60g, το οποίο εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ‘Καμπάση ΕΠΕ’ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Στο προϊόν εμπορικής ονομασίας ‘Rice Up Parmesan Rice Cakes’ με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.27 και παρτίδα L07 26 27 διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών.
Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε απόσυρση της σχετικής παρτίδας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι) να μην το καταναλώσουν».
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