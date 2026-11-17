Δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό αλλά βασίστηκε στα έγγραφα και στις φωτογραφίες της ιατροδικαστικής έκθεσης - Εκτίμησε ότι ο Επστάιν «στραγγαλίστηκε από πίσω»





Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του Μάικλ Φρίμαν ανέφερε ότι, αφού εξέτασε τον φάκελο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Επστάιν στραγγαλίστηκε, πιθανότατα από πίσω στις 10 Αυγούστου 2019 στη Νέα Υόρκη ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων.







Ο Φρίμαν έχει εργαστεί ως ειδικός πραγματογνώμονας και συνεργάτης εισαγγελικών αρχών στις ΗΠΑ σε υποθέσεις θανάτων υπό αστυνομική κράτηση, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του Τζορτφ Φλόιντ στη Μινεσότα.



Όπως εξήγησε δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό αλλά βασίστηκε στα έγγραφα και στις φωτογραφίες της ιατροδικαστικής έκθεσης που του παραχώρησε ο αδελφός του Επστάιν, Μαρκ, ο οποίος επιμένει ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε, διευκρινίζοντας ότι έκανε ανεξάρτητη ανάλυση χωρίς να λάβει κάποια αμοιβή.







Όπως είπε στο BBC, πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης σε βάρος του Επστάιν, μεταξύ των οποίων μια εκτεταμένη αιμορραγία στον αριστερό ώμο του και τραύματα που φαίνεται να συνάδουν με χτυπήματα στο πρόσωπο. Όπως είπε, κατά την εκτίμησή του τα στοιχεία συνάδουν περισσότερο με στραγγαλισμό με τη χρήση βρόχου και στη συνέχεια με τη χρήση του ίδιου βρόχου για την ανάρτηση της σορού από την κουκέτα.



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«Τα τραύματα και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός δεν συνάδουν μεταξύ τους. Επομένως, απομένει μόνο μία εξήγηση, και αυτή είναι ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας», κατέληξε.







Νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή όπου κρατείτο ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν φέρνει η μελέτη του φακέλου του από ιατροδικαστή καθώς, όπως υποστηρίζει, «ο θάνατός του είναι αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας και όχι αυτοκτονίας ».Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC , ο καθηγητήςανέφερε ότι, αφού εξέτασε τον φάκελο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Επστάιν στραγγαλίστηκε, πιθανότατα από πίσω στις 10 Αυγούστου 2019 στη Νέα Υόρκη ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων.Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία το 2019 είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα του Επστάιν ήταν συμβατά με αυτοκτονία και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις αμυντικών τραυμάτων, τα οποία θα αναμένονταν στην περίπτωση ανθρωποκτονίας.Ο Φρίμαν έχει εργαστεί ως ειδικός πραγματογνώμονας και συνεργάτης εισαγγελικών αρχών στις ΗΠΑ σε υποθέσεις θανάτων υπό αστυνομική κράτηση, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του Τζορτφ Φλόιντ στη Μινεσότα.Όπως εξήγησε δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό αλλά βασίστηκε στα έγγραφα και στις φωτογραφίες της ιατροδικαστικής έκθεσης που του παραχώρησε ο αδελφός του Επστάιν, Μαρκ, ο οποίος επιμένει ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε, διευκρινίζοντας ότι έκανε ανεξάρτητη ανάλυση χωρίς να λάβει κάποια αμοιβή.Όπως είπε στο BBC, πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης σε βάρος του Επστάιν, μεταξύ των οποίων μια εκτεταμένη αιμορραγία στον αριστερό ώμο του και τραύματα που φαίνεται να συνάδουν με χτυπήματα στο πρόσωπο. Όπως είπε, κατά την εκτίμησή του τα στοιχεία συνάδουν περισσότερο με στραγγαλισμό με τη χρήση βρόχου και στη συνέχεια με τη χρήση του ίδιου βρόχου για την ανάρτηση της σορού από την κουκέτα.Υποστήριξε ότι πάνω από το σημάδι του βρόχου στον λαιμό του Επστάιν φαίνεται να υπάρχουν σημάδια από νύχια, τα οποία «θα ήταν συμβατά με στραγγαλισμό, ιδιαίτερα από πίσω, καθώς και με την προσπάθεια του θύματος να απομακρύνει τον βρόχο από τον λαιμό του».«Τα τραύματα και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός δεν συνάδουν μεταξύ τους. Επομένως, απομένει μόνο μία εξήγηση, και αυτή είναι ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας», κατέληξε.

Ο ιατροδικαστής που είχε διενεργήσει τη νεκροψία εκείνη την περίοδο είχε ενημερώσει το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι τα τραύματα του Επστάιν ήταν περισσότερο συμβατά με αυτοκτονία διά απαγχονισμού παρά με ανθρωποκτονία διά στραγγαλισμού. Είχε προσθέσει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις αμυντικών τραυμάτων, όπως αυτά που παρατηρούνται σε θύματα στραγγαλισμού.



Ο Φρίμαν δήλωσε ότι, σε μια έρευνα για θάνατο από απαγχονισμό υπό κράτηση, θα περίμενε να υπάρχει φωτογραφία της σορού πριν αυτή κατέβει από το κρεβάτι που είχε βρεθεί κρεμασμένη. Έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε καταγράψει ότι ο σωφρονιστικός υπάλληλος που εντόπισε τον Επστάιν κάλεσε αμέσως έναν δεύτερο συνάδελφό του για βοήθεια, κατέβασε τη σορό του στο πάτωμα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης.



Ερωτηθείς εάν οι απόψεις του αγγίζουν τα όρια της θεωρίας συνωμοσίας, ο Φρίμαν απάντησε: «Έχω την πολυτέλεια να μπορώ να πω: μην πιστεύετε απλώς τον λόγο μου, ας το εξετάσουν όλοι. Αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είμαι θεωρητικός συνωμοσιών επειδή εξετάζω κάτι που μοιάζει με στραγγαλισμό και λέω ότι πιστεύω πως πρόκειται για στραγγαλισμό και όχι για απαγχονισμό, δείξτε μου πού κάνω λάθος. Είμαι απόλυτα ανοιχτός σε αυτό. Είμαι ακαδημαϊκός. Είμαι απολύτως πρόθυμος να ακούσω τις θεωρίες των άλλων, εφόσον βασίζονται σε στοιχεία».



