Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά σε μια μέρα
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Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά σε μια μέρα

Οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια και τη Γουινέα

Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά σε μια μέρα
Μόνο σε μία ημέρα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου έφτασαν στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας σχεδόν 1.500 μετανάστες, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μόνο ημέρα από το 2020.

Συνολικά 1.488 άτομα, που επέβαιναν σε 14 σκάφη, διασώθηκαν από την ισπανική ακτοφυλακή, τόνισε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, συνεχίζοντας έτσι την αυξητική τάση αφίξεων από χώρες της Δυτικής Αφρικής προς το ισπανικό αρχιπέλαγος, η οποία παρατηρείται από τον Οκτώβριο.

Το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ ήταν η διάσωση 1.461 ατόμων στα ύδατα ανοιχτά των Καναρίων Νησιών στις 7 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης.

Αν και οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η απότομη αύξηση τον Οκτώβριο άσκησε πρόσθετη πίεση στις υπηρεσίες υποδοχής και έκτακτης ανάγκης σε ορισμένα από τα Κανάρια Νησιά, ιδίως στα μικρότερα και λιγότερο πυκνοκατοικημένα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένα από τα σκάφη που έφτασαν χθες μετέφερε 240 άτομα, μεταξύ των οποίων 12 γυναίκες και 36 παιδιά. Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα Κανάρια Νησιά. Οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια και τη Γουινέα.

Δώδεκα σκάφη έφτασαν στο Ελ Ιέρο, ενώ ένα ακόμη έφτασε στο Γκραν Κανάρια και ένα άλλο στην Τενερίφη.

Ο Ισπανός υπουργός αρμόδιος για την εδαφική πολιτική, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, αναμενόταν να επισκεφθεί το Ελ Ιέρο την Κυρ;ακή, προκειμένου να συζητήσει την απότομη αύξηση των αφίξεων μεταναστών.

Η διαδρομή του Ατλαντικού, από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά, συγκαταλέγεται στις πιο θανατηφόρες μεταναστευτικές οδούς παγκοσμίως.

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Χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν το ταξίδι κάθε χρόνο με υπερφορτωμένα σκάφη, επιδιώκοντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος, παρά τις αντίξοες θαλάσσιες συνθήκες, ισχυρά ρεύματα και τις μεγάλες αποστάσεις.

Οι αφίξεις τείνουν να αυξάνονται κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής είναι, γενικά, πιο ήρεμες και ευνοϊκότερες για το ταξίδι.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τις 31 Οκτωβρίου σημείωσαν μείωση 5,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Φωτογραφία αρχείου

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