Μαζική διαδήλωση στην Τσεχία κατά της κατάργησης του τέλους για τα δημόσια ΜΜΕ, δείτε φωτογραφίες

Αν και η κυβέρνηση του λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις υποστηρίζει ότι αυτό θα ωφελήσει τα νοικοκυριά, οι επικριτές λένε ότι θα στερήσει πολύτιμους πόρους από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο

κατάργηση του τέλους υπέρ των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και τη μεταφορά της χρηματοδότησής τους στον κρατικό προϋπολογισμό.



Οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.







Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι 350.000 με 450.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.



Οι διαδηλωτές, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τα μέσα ενημέρωσης» και «Αφήστε τα μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούν με τους πολιτικούς», κατέκλυσαν τους κοντινούς σταθμούς του μετρό και γέμισαν το πάρκο Λέτνα, το οποίο προσφέρει θέα στην τσεχική πρωτεύουσα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν φοιτητές, στρατιωτικοί και πρώην αντιφρονούντες που είχαν υπογράψει τη «Χάρτα 77».







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Υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στον προϋπολογισμό θα αποσυνδέσει τα μέσα ενημέρωσης από τους τηλεθεατές που πληρώνουν για τις υπηρεσίες αυτές και οι αποφάσεις χρηματοδότησης θα είναι επιρρεπείς σε πολιτική πίεση.



Η περικοπή κατά 15% της χρηματοδότησης που προτείνεται στο πλαίσιο των αλλαγών θα οδηγήσει τον ονομαστικό προϋπολογισμό της τηλεόρασης στα επίπεδα του 2008 και του ραδιοφώνου στα επίπεδα του 2005. Τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις περικοπές.



Από την πλευρά του, ο



Εκατοντάδες χιλιάδες Τσέχοι διαδήλωσαν σήμερα Κυριακή στην Πράγα κατά σχεδίου της κυβέρνησης που προβλέπει τηνκαι τη μεταφορά της χρηματοδότησής τους στον κρατικό προϋπολογισμό.Οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η σημερινή συγκέντρωση ξεπέρασε σε όγκο μια αντικυβερνητική διαδήλωση άνω των 200.000 ατόμων που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και εκτίμησαν ότι ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διαδήλωση μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς και έφερε στην εξουσία τον αντιφρονούντα θεατρικό συγγραφέα Βάτσλαβ Χάβελ.Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότιανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.Οι διαδηλωτές, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως, κατέκλυσαν τους κοντινούς σταθμούς του μετρό και γέμισαν το πάρκο Λέτνα, το οποίο προσφέρει θέα στην τσεχική πρωτεύουσα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν φοιτητές, στρατιωτικοί και πρώην αντιφρονούντες που είχαν υπογράψει τη «Χάρτα 77».Πολλοί από τους συμμετέχοντες στη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν από την αργία της 17ης Νοεμβρίου, ημέρα που τιμάται η έναρξη της Βελούδινης Επανάστασης, φορούσαν τριγωνικά χάρτινα καπέλα φτιαγμένα από εφημερίδες, προς τιμήν ενός χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που για δεκαετίες προλογίζει στην Τσεχική Τηλεόραση τις παιδικές ιστορίες για πριν τον ύπνο.Οι επικριτές του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης το παρομοιάζουν με τις αλλαγές που προώθησε στην Ουγγαρία ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δημιούργησε ένα δίκτυο φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.Υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στον προϋπολογισμόπου πληρώνουν για τις υπηρεσίες αυτές και οι αποφάσεις χρηματοδότησης θα είναι επιρρεπείς σε πολιτική πίεση.Η περικοπή κατά 15% της χρηματοδότησης που προτείνεται στο πλαίσιο των αλλαγών θα οδηγήσει τον ονομαστικό προϋπολογισμό της τηλεόρασης στα επίπεδα του 2008 και του ραδιοφώνου στα επίπεδα του 2005. Τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις περικοπές.Από την πλευρά του, ο Αντρέι Μπάμπις υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση απλά τηρεί τη δέσμευσή της να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

Κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατακρίνουν την κυβέρνηση επειδή προώθησε εσπευσμένα το αρχικό νομοσχέδιο στη μέση της νύχτας τον Οκτώβριο, ζητώντας από τον κυβερνητικό συνασπισμό να αποσύρει τον νόμο.



Η λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου Μπάμπις, που έχει τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος SPD και του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος των Αυτοκινητιστών, έχει κατηγορήσει πολλές φορές τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης για προκατάληψη.



Στις αλλαγές που προωθεί, ο συνασπισμός θέλει να καταργήσει τα μηνιαία τέλη ραδιοτηλεόρασης ύψους 205 κορωνών (8,2 ευρώ) ανά νοικοκυριό, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα για τη χρηματοδότηση.



Μέσα στον Νοέμβριο οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Τσεχίας κλιμάκωσαν τον αγώνα τους με 24ωρη απεργία, η οποία οδήγησε σε περιορισμούς στο πρόγραμμα και σε διαδηλώσεις που υποστηρίχθηκαν από καλλιτέχνες και φοιτητές.