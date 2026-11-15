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Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού, δείτε βίντεο
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού, δείτε βίντεο
Ο ποντίφικας πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων
Μία διαφορετική εμπειρία είχε ο Πάπας Λέων ΙΔ' το πρωί του Σαββάτου (14/11) κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Περού.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thelettersfromleo ο ποντίφικας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας στο Τσικλάγιο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.
Ως επίσκοπος του Τσικλάγιο, ο Ρόμπερτ Πρεβόστ οδηγούσε ένα pickup Mahindra 4x4 στις ορεινές ενορίες της επισκοπής του, στο Κανιάρις, στο Ινκαουάσι, στο Ουγιουρπάμπα και στο ίδιο το Σάντα Κρουζ. Όπου τελείωνε ο δρόμος, ανέβαινε σε άλογο.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τον περίμεναν στην πλατεία της πόλης για τη λειτουργία των 11 π.μ., και μερικοί είχαν κοιμηθεί εκεί, μια μέρα μετά την υποδοχή του από μισό εκατ. ανθρώπους κατά την επιστροφή του στο Τσικλάγιο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thelettersfromleo ο ποντίφικας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας στο Τσικλάγιο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.
Ένας φωτογράφος του Βατικανού τον απαθανάτισε με το πρόσωπό του κοντά στο παράθυρο, να παρακολουθεί τις πλαγιές να περνούν, ενώ βίντεο της περουβιανής Πολεμικής Αεροπορίας τον δείχνει να ανεβαίνει στο πιλοτήριο για να ταξιδέψει, φορώντας ακουστικά και να κάθεται ανάμεσα στους δύο πιλότους.
Leo XIV climbs into the cockpit of a Peruvian Air Force helicopter and sits between the two pilots, headset on, during the 14 November flights between Chiclayo and Santa Cruz de Succhabamba. He waves from his seat. Video: Peruvian Air Force via Rome Reports #LeoXIV #Vatican https://t.co/alL1EemA4j— Vatican Report (@VaticanReportIt) November 15, 2026
Ως επίσκοπος του Τσικλάγιο, ο Ρόμπερτ Πρεβόστ οδηγούσε ένα pickup Mahindra 4x4 στις ορεινές ενορίες της επισκοπής του, στο Κανιάρις, στο Ινκαουάσι, στο Ουγιουρπάμπα και στο ίδιο το Σάντα Κρουζ. Όπου τελείωνε ο δρόμος, ανέβαινε σε άλογο.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τον περίμεναν στην πλατεία της πόλης για τη λειτουργία των 11 π.μ., και μερικοί είχαν κοιμηθεί εκεί, μια μέρα μετά την υποδοχή του από μισό εκατ. ανθρώπους κατά την επιστροφή του στο Τσικλάγιο.
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