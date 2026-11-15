Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελικόπτερο Πάπας Λέων ΙΔ' Πολεμική Αεροπορία Περού

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού, δείτε βίντεο

Ο ποντίφικας πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού, δείτε βίντεο
Μία διαφορετική εμπειρία είχε ο Πάπας Λέων ΙΔ' το πρωί του Σαββάτου (14/11) κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Περού.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thelettersfromleo ο ποντίφικας επιβιβάστηκε σε  ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας στο Τσικλάγιο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Ένας φωτογράφος του Βατικανού τον απαθανάτισε με το πρόσωπό του κοντά στο παράθυρο, να παρακολουθεί τις πλαγιές να περνούν, ενώ βίντεο της περουβιανής Πολεμικής Αεροπορίας τον δείχνει να ανεβαίνει στο πιλοτήριο για να ταξιδέψει, φορώντας ακουστικά και να κάθεται ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Ως επίσκοπος του Τσικλάγιο, ο Ρόμπερτ Πρεβόστ οδηγούσε ένα pickup Mahindra 4x4 στις ορεινές ενορίες της επισκοπής του, στο Κανιάρις, στο Ινκαουάσι, στο Ουγιουρπάμπα και στο ίδιο το Σάντα Κρουζ. Όπου τελείωνε ο δρόμος, ανέβαινε σε άλογο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τον περίμεναν στην πλατεία της πόλης για τη λειτουργία των 11 π.μ., και μερικοί είχαν κοιμηθεί εκεί, μια μέρα μετά την υποδοχή του από μισό εκατ. ανθρώπους κατά την επιστροφή του στο Τσικλάγιο.

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