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New York Times: Τι απέγινε ο Ρον Αράντ; Αναζητώντας έναν επί 40 χρόνια αγνοούμενο πιλότο, η Μοσάντ απήγαγε δύο Ιρανούς αξιωματούχους και δολοφόνησε τον έναν
New York Times: Τι απέγινε ο Ρον Αράντ; Αναζητώντας έναν επί 40 χρόνια αγνοούμενο πιλότο, η Μοσάντ απήγαγε δύο Ιρανούς αξιωματούχους και δολοφόνησε τον έναν
Μεγάλο ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας αποκαλύπτει ότι η ισραηλινή μυστική υπηρεσία κατέφυγε σε απαγωγές και αιματηρές μεθόδους, δίχως ωστόσο να καταφέρει να μάθει τίποτα
Σε απαγωγές και δολοφονίες κατέφυγε η Μοσάντ για να εξακριβώσει τι απέγινε ο Ισραηλινός πιλότος Ρον Αράντ, που κατέπεσε στον Λίβανο το 1986 και μετά απήχθη, αποκαλύπτει μεγάλο ρεπορτάζ των New York Times.
Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις με δεκάδες Ισραηλινούς, Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και με άτομα που συμμετείχαν στην αναζήτηση του Αράντ.
Δείχνει ότι για χρόνια οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνέδεαν το Ιράν με την υπόθεση, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί, ενώ αγνοούσαν αναλύσεις που έδειχναν ότι ο Αράντ βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα -και πιθανόν πέθανε- στον Λίβανο.
Ο Ασγκαρί, στρατηγός της Δύναμης «Κουντς» των Φρουρών της Επανάστασης, διατηρούσε επαφές με ανώτερους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ και έφτασε στο Λίβανο λίγο μετά την εξαφάνιση του Αράντ. Σύμφωνα με τη σύζυγο του Ασγκαρί, ο πρώην υπουργός εξαφανίστηκε από ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του 2006.
Το Ισραήλ για χρόνια αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση του Ασγκαρί. Σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ, όταν το Ιράν έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρόνια αργότερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα ότι ο Ασγκαρί ήταν νεκρός.
Οι πηγές των New York Times λένε ότι ο Ασγκαρί ανακρίθηκε για εβδομάδες πάνω σε πλοίο και ότι το πτώμα του πετάχτηκε στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στον Σαμπερί και μια συριακή πηγή που εξέτασε το βίντεο της απαγωγής, οι Ισραηλινοί πράκτορες προσποιήθηκαν τους μεταφορείς για να περάσουν από σημεία ελέγχου μέσα στη Δαμασκό.
Όταν ο Σαμπερί βγήκε για πρωινό τρέξιμο, τον άρπαξαν και τον νάρκωσαν. Αφού τον έβαλαν μέσα σε χαρτόκουτο για ψυγείο, τον έκλεισαν στο φορτηγό τους. Τελικά τον μετέφεραν στο Ισραήλ όπου τον ρώτησαν αποκλειστικά για τον Ρον Αράντ.
Τελικά, έπειτα από μακρά ανάκριση, τον άφησαν σε έναν δρόμο… στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Αργότερα ο Ιρανός στρατηγός ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί βασανιστήρια.
Ο τότε διευθυντής της Μοσάντ, Ννταβίντ Μπαρνέα, είχε δηλώσει ότι είχε εγκρίνει μια επιχείρηση για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Αράντ, περιγράφοντάς την ως τολμηρή αλλά ανεπιτυχή. Πηγές που ήταν κοντά στον Μπαρνέα ανέφεραν ότι διέταξε το προσωπικό της Μοσάντ να καταστρέψει στοιχεία για την υπόθεση.
Σύμφωνα με τρεις πρώην υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, απόρρητη έκθεση που συντάχθηκε μετά την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αράντ είχε πεθάνει στο χωριό Νάμπι Τσιτ το 1988 και πιθανότατα είχε ταφεί στην περιοχή.
Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί έστειλε μάλιστα ένα από τα παιδιά του στη Γερμανία για να παραδώσει προσωπικά τα ευρήματα. Εκείνη την εποχή, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ ερμήνευσε την απόφαση του Ιράν να στείλει τον Σαμπερί στον Λίβανο για να βοηθήσει στην έρευνα ως ενίσχυση των υποψιών ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σχετίζονταν με τον Αράντ.
Εκ των υστέρων, φαίνεται ότι πιθανόν ήταν λανθασμένη εκτίμηση και ότι το Ιράν δεν είχε εμπλοκή με την απαγωγή.
Τον Δεκέμβριο του 2025 εξαφανίστηκε ο Αχμάντ Σουκρ, συνταξιούχος πλέον αξιωματικός στον τομέα της ασφάλειας στον Λίβανο, χωρίς να έχει εντοπιστεί ίχνος του από τότε.
Θεωρείται ένα από τα λίγα πρόσωπα που γνωρίζουν που ήταν ο Αράντ το 1988, γι' αυτό, δε, οι Λιβανέζοι υποπτεύονται ότι τον απήγαγαν Ισραηλινοί.
Για το Ισραήλ, η βασική θεωρία για την τύχη του Αράντ είναι ότι εκτελέστηκε σε αντίποινα για τον θάνατο του αδελφού του Σουκρ με Ισραηλινούς το 1988, αλλά και αυτό παραμένει χωρίς απόδειξη.
Ως σήμερα, 40 χρόνια από την εξαφάνισή του, για τον ισραηλινό στρατό ο Ρον Αράντ θεωρείται αγνοούμενος εν ώρα μάχης.
Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις με δεκάδες Ισραηλινούς, Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και με άτομα που συμμετείχαν στην αναζήτηση του Αράντ.
Δείχνει ότι για χρόνια οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνέδεαν το Ιράν με την υπόθεση, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί, ενώ αγνοούσαν αναλύσεις που έδειχναν ότι ο Αράντ βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα -και πιθανόν πέθανε- στον Λίβανο.
Η απαγωγή του πρώην υπουργούΜια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες που φέρνουν στο φως οι New York Times είναι η απαγωγή του Αλί Ρεζά Ασγκαρί, πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας του Ιράν, από τη Μοσάντ στην Τουρκία και η δολοφονία του όταν, έπειτα από σκληρή ανάκριση, δεν προέκυψε κάτι.
Ο Ασγκαρί, στρατηγός της Δύναμης «Κουντς» των Φρουρών της Επανάστασης, διατηρούσε επαφές με ανώτερους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ και έφτασε στο Λίβανο λίγο μετά την εξαφάνιση του Αράντ. Σύμφωνα με τη σύζυγο του Ασγκαρί, ο πρώην υπουργός εξαφανίστηκε από ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του 2006.
Το Ισραήλ για χρόνια αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση του Ασγκαρί. Σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ, όταν το Ιράν έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρόνια αργότερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα ότι ο Ασγκαρί ήταν νεκρός.
Οι πηγές των New York Times λένε ότι ο Ασγκαρί ανακρίθηκε για εβδομάδες πάνω σε πλοίο και ότι το πτώμα του πετάχτηκε στη Μαύρη Θάλασσα.
Μια δεύτερη απαγωγή που κατέληξε στη Νότια ΑφρικήΗ έρευνα της εφημερίδας αποκαλύπτει επίσης για πρώτη φορά πώς απήχθη ο Ιρανός στρατηγός Αμπντουλάχ Σαμπερί τον Σεπτέμβριο του 2021.
Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στον Σαμπερί και μια συριακή πηγή που εξέτασε το βίντεο της απαγωγής, οι Ισραηλινοί πράκτορες προσποιήθηκαν τους μεταφορείς για να περάσουν από σημεία ελέγχου μέσα στη Δαμασκό.
Όταν ο Σαμπερί βγήκε για πρωινό τρέξιμο, τον άρπαξαν και τον νάρκωσαν. Αφού τον έβαλαν μέσα σε χαρτόκουτο για ψυγείο, τον έκλεισαν στο φορτηγό τους. Τελικά τον μετέφεραν στο Ισραήλ όπου τον ρώτησαν αποκλειστικά για τον Ρον Αράντ.
Τελικά, έπειτα από μακρά ανάκριση, τον άφησαν σε έναν δρόμο… στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Αργότερα ο Ιρανός στρατηγός ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί βασανιστήρια.
Ο τότε διευθυντής της Μοσάντ, Ννταβίντ Μπαρνέα, είχε δηλώσει ότι είχε εγκρίνει μια επιχείρηση για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Αράντ, περιγράφοντάς την ως τολμηρή αλλά ανεπιτυχή. Πηγές που ήταν κοντά στον Μπαρνέα ανέφεραν ότι διέταξε το προσωπικό της Μοσάντ να καταστρέψει στοιχεία για την υπόθεση.
Το «παζάρι» για τα γενετικά δεδομέναΜία άλλη από τις αποκαλύψεις του δημοσιεύματος αφορά έρευνα που διεξήγαγαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ ήδη από το 2004, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στις οποίες το Ισραήλ ήταν διατεθειμένο να απελευθερώσει έναν υψηλόβαθμο Λιβανέζο κρατούμενο σε αντάλλαγμα για γενετικά στοιχεία που θα αποδείκνυαν τι είχε συμβεί στον Αράντ.
Σύμφωνα με τρεις πρώην υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, απόρρητη έκθεση που συντάχθηκε μετά την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αράντ είχε πεθάνει στο χωριό Νάμπι Τσιτ το 1988 και πιθανότατα είχε ταφεί στην περιοχή.
Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί έστειλε μάλιστα ένα από τα παιδιά του στη Γερμανία για να παραδώσει προσωπικά τα ευρήματα. Εκείνη την εποχή, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ ερμήνευσε την απόφαση του Ιράν να στείλει τον Σαμπερί στον Λίβανο για να βοηθήσει στην έρευνα ως ενίσχυση των υποψιών ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σχετίζονταν με τον Αράντ.
Εκ των υστέρων, φαίνεται ότι πιθανόν ήταν λανθασμένη εκτίμηση και ότι το Ιράν δεν είχε εμπλοκή με την απαγωγή.
Η εξαφάνιση του ΣουκρΥπάρχει όμως και μια τρίτη περίπτωση που πιθανόν σχετίζεται με τον Αράντ.
Τον Δεκέμβριο του 2025 εξαφανίστηκε ο Αχμάντ Σουκρ, συνταξιούχος πλέον αξιωματικός στον τομέα της ασφάλειας στον Λίβανο, χωρίς να έχει εντοπιστεί ίχνος του από τότε.
Θεωρείται ένα από τα λίγα πρόσωπα που γνωρίζουν που ήταν ο Αράντ το 1988, γι' αυτό, δε, οι Λιβανέζοι υποπτεύονται ότι τον απήγαγαν Ισραηλινοί.
Για το Ισραήλ, η βασική θεωρία για την τύχη του Αράντ είναι ότι εκτελέστηκε σε αντίποινα για τον θάνατο του αδελφού του Σουκρ με Ισραηλινούς το 1988, αλλά και αυτό παραμένει χωρίς απόδειξη.
Ως σήμερα, 40 χρόνια από την εξαφάνισή του, για τον ισραηλινό στρατό ο Ρον Αράντ θεωρείται αγνοούμενος εν ώρα μάχης.
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