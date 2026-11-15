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Ομάδα σοσιαλιστών από τη Νέα Υόρκη κάλεσε την Οκάσιο-Κορτές να είναι υποψήφια πρόεδρος το 2028
Ομάδα σοσιαλιστών από τη Νέα Υόρκη κάλεσε την Οκάσιο-Κορτές να είναι υποψήφια πρόεδρος το 2028
Η ομάδα παροτρύνει ενεργά τη βουλευτή, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, να διεκδικήσει την προεδρία
Το παράρτημα της Νέας Υόρκης των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA) κάλεσε επίσημα τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 291 ψήφους υπέρ και 123 κατά.
Αν και δεν αποτελεί επίσημη υποστήριξη, πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια των δημοκρατικών σοσιαλιστών να παροτρύνουν την Οκάσιο-Κορτές, ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη του κινήματός τους, να διεκδικήσει την προεδρία.
Τα τοπικά τμήματα της DSA στην Ατλάντα, το Κολοράντο, το Λος Άντζελες και την Ίθακα της Νέας Υόρκης έχουν ήδη εγκρίνει ψηφίσματα που την ενθαρρύνουν να θέσει υποψηφιότητα, αναφέρει το CNN.
Τα ψηφίσματα προσφέρουν επίσης μια εικόνα των προτεραιοτήτων που επιθυμούν να προασπίσει η Οκάσιο-Κορτές, όπως είναι το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, η κατάργησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς και η θέσπισης του «Medicare for All» και του «Green New Deal».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν από την ψηφοφορία, συνεχίζει το CNN, ορισμένα μέλη εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ψήφισμα, καθώς πιστεύουν ότι η Οκάσιο-Κορτές έχει απομακρυνθεί από την βασική ταυτότητα της DSA και τις προτεραιότητές της.
Τα μέλη της DSA είχαν και στο παρελθόν διαφωνίες σχετικά με την Οκάσιο-Κορτές και τις πολιτικές της. Το 2024, η παναμερικανική DSA απέσυρε την υποστήριξή της προς αυτήν, αναφέροντας ότι δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια της οργάνωσης όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.
Η Οκάσιο-Κορτές έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες πολιτικές της κινήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έλαβαν χώρα στις 3 Νοεμβρίου.
Εξετάζει την πιθανότητα να είναι υποψήφια για την προεδρία ή για τη Γερουσία των ΗΠΑ. Όπως έχει δηλώσει, βάζει στην εξίσωση την εθνική της καταγωγή, την προσωπική της ζωή, την ηλικία της, αλλά και ποια επιλογή είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει στην εκλογή.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 291 ψήφους υπέρ και 123 κατά.
Αν και δεν αποτελεί επίσημη υποστήριξη, πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια των δημοκρατικών σοσιαλιστών να παροτρύνουν την Οκάσιο-Κορτές, ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη του κινήματός τους, να διεκδικήσει την προεδρία.
Τα τοπικά τμήματα της DSA στην Ατλάντα, το Κολοράντο, το Λος Άντζελες και την Ίθακα της Νέας Υόρκης έχουν ήδη εγκρίνει ψηφίσματα που την ενθαρρύνουν να θέσει υποψηφιότητα, αναφέρει το CNN.
Τα ψηφίσματα προσφέρουν επίσης μια εικόνα των προτεραιοτήτων που επιθυμούν να προασπίσει η Οκάσιο-Κορτές, όπως είναι το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, η κατάργησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς και η θέσπισης του «Medicare for All» και του «Green New Deal».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν από την ψηφοφορία, συνεχίζει το CNN, ορισμένα μέλη εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ψήφισμα, καθώς πιστεύουν ότι η Οκάσιο-Κορτές έχει απομακρυνθεί από την βασική ταυτότητα της DSA και τις προτεραιότητές της.
Τα μέλη της DSA είχαν και στο παρελθόν διαφωνίες σχετικά με την Οκάσιο-Κορτές και τις πολιτικές της. Το 2024, η παναμερικανική DSA απέσυρε την υποστήριξή της προς αυτήν, αναφέροντας ότι δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια της οργάνωσης όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.
Η Οκάσιο-Κορτές έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες πολιτικές της κινήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έλαβαν χώρα στις 3 Νοεμβρίου.
Εξετάζει την πιθανότητα να είναι υποψήφια για την προεδρία ή για τη Γερουσία των ΗΠΑ. Όπως έχει δηλώσει, βάζει στην εξίσωση την εθνική της καταγωγή, την προσωπική της ζωή, την ηλικία της, αλλά και ποια επιλογή είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει στην εκλογή.
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