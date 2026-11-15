Ο Μπέσεντ ζητά να μάθει αν η Nvidia έκλεισε τα μάτια στο λαθρεμπόριο μικροτσιπ στην Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου θεωρεί δευτερεύουσας σημασίας τη σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia με μια Κινέζα που είναι ύποπτη για κατασκοπεία

παράνομη διακίνηση επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.



Παράλληλα, ο ίδιος θεωρεί δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα τη σχέση μεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia,







«Ποιος ήξερε; Επειδή αυτές οι εταιρείες-προπέτασμα ήταν οφθαλμοφανείς, αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών. Τις χρησιμοποίησε η Nvidia για να παρακάμψει τους περιορισμούς και να πουλήσει μικροτσιπ στους Κινέζους;» διερωτήθηκε, αμφισβητώντας αν αυτές οι φερόμενες παραβάσεις έφταναν μέχρι την διοίκηση.



Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 1%» των τσιπ που πωλήθηκαν στη Σιγκαπούρη παρέμειναν εκεί, ενώ η Nvidia αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της εκεί το 2024.







Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε στα τέλη του 2025 μόνο την πώληση επεξεργαστών H200, υψηλής τεχνολογίας αλλά προηγούμενης γενιάς, και «τίποτα παραπάνω», επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών.



Όσο για το αν η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, πελάτης της Nvidia στη Σιγκαπούρη και σε παράνομη σχέση με τον Χούανγκ, εργαζόταν για το Πεκίνο, ο Μπέσεντ είπε απλώς «δεν με νοιάζει». «Οι αδυναμίες του Τζένσεν είναι δικές του», τόνισε ο ίδιος.



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«Η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία» και ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι «ένας απίστευτος καινοτόμος», δήλωσε ο υπουργός, πριν προσθέσει πως «αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους». Κάλεσε δε την εταιρεία να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της Nvidia.



Η Megaspeed είναι ύποπτη από τις ΗΠΑ για μεταφορά τσιπ Nvidia στην Κίνα και το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα. Από την πλευρά της, η Nvidia ισχυρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου ότι αυτές οι κατηγορίες «εξετάστηκαν πέρυσι λεπτομερώς και απορρίφθησαν».



Σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες άσκησαν πιέσεις για να προστεθεί η Megaspeed σε μια μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κάτι που τελικά δεν έγινε.



Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε σήμερα από την Nvidia να εξηγήσει αν αγνόησε ηθελημένα τηνστην Κίνα.Παράλληλα, ο ίδιος θεωρείμεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ , και μιας Κινέζας, της Άλις Χουάνγκ, που είναι ύποπτη για κατασκοπεία.«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να εξεταστεί αν η Nvidia είχε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην εφαρμογή περιορισμών των εξαγωγών των ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών στο Fox News, τρεις ημέρες μετά τη δραματική παραίτηση του Χουάνγκ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας από το 1993.«Ποιος ήξερε; Επειδή αυτές οι εταιρείες-προπέτασμα ήταν οφθαλμοφανείς, αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών.» διερωτήθηκε, αμφισβητώντας αν αυτές οι φερόμενες παραβάσεις έφταναν μέχρι την διοίκηση.Σύμφωνα με τον ίδιο, «, ενώ η Nvidia αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της εκεί το 2024.Η Ουάσινγκτον απαγορεύει την εξαγωγή των πιο προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα για λόγους εθνικής ασφάλειας.Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε στα τέλη του 2025 μόνο την πώληση επεξεργαστών H200, υψηλής τεχνολογίας αλλά προηγούμενης γενιάς, και «τίποτα παραπάνω», επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών.Όσο για το αν η, πρώην στέλεχος της Megaspeed, πελάτης της Nvidia στη Σιγκαπούρη και σε παράνομη σχέση με τον Χούανγκ, εργαζόταν για το Πεκίνο, ο Μπέσεντ είπε απλώς «δεν με νοιάζει». «», τόνισε ο ίδιος.Ο υπουργός απαίτησε απαντήσεις από το διοικητικό συμβούλιο και την εσωτερική του έρευνα «εντός των επόμενων δέκα ημερών».«Η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία» και ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι «ένας απίστευτος καινοτόμος», δήλωσε ο υπουργός, πριν προσθέσει πως «αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους». Κάλεσε δε την εταιρείαΗ Megaspeed είναι ύποπτη από τις ΗΠΑ για μεταφορά τσιπ Nvidia στην Κίνα και το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα. Από την πλευρά της, η Nvidia ισχυρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου ότι αυτές οι κατηγορίες «εξετάστηκαν πέρυσι λεπτομερώς και απορρίφθησαν».Σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες άσκησαν πιέσεις για να προστεθεί η Megaspeed σε μια μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κάτι που τελικά δεν έγινε.

«Το υπουργείο Εμπορίου είχε τον τελευταίο λόγο», επανέλαβε ο Μπέσεντ σήμερα, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του που αποκάλυψε την αυξανόμενη ασυνέπεια της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα.



Ήδη την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι κατέστη δυνατό τελευταίας γενιάς επεξεργαστής της Nvidia να διαρρεύσουν στην Κίνα και επέρριψε την ευθύνη γι΄αυτό στο υπουργείο Εμπορίου, του οποίου ηγείται ο Χάουαρντ Λάτνικ. Χαρακτήρισε δε «απογοητευτικές» τις «διαρροές» αυτών των στρατηγικών συστατικών προς τη Megaspeed.



Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας Τιμ Σκοτ κάλεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στις 3 Δεκεμβρίου. Ο υπουργός Εμπορίου του Χάουαρντ Λάτνικ. συμφώνησε να καταθέσει στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το CNBC.



Ο Τζένσεν Χουάνγκ συμφώνησε επίσης να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 26 Νοεμβρίου.



Η Nvidia θα δημοσιεύσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της την Τρίτη.