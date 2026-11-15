Δύο νεκροί σε καταδίωξη στη Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε άλλο ΙΧ με διερχόμενους επιβάτες, τέσσερις συλλήψεις
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Βρετανία Καταδίωξη Νεκροί

Δύο νεκροί σε καταδίωξη στη Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε άλλο ΙΧ με διερχόμενους επιβάτες, τέσσερις συλλήψεις

Συνελήφθησαν ο 39χρονος οδηγός της BMW, δύο αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών και μία 16χρονη κοπέλα

Δύο νεκροί σε καταδίωξη στη Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε άλλο ΙΧ με διερχόμενους επιβάτες, τέσσερις συλλήψεις
Τραγωδία σημειώθηκε στο Λιντς της Βρετανίας, όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW που προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι, ηλικίας 22 και 23 ετών. Για το δυστύχημα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο 39χρονος οδηγός του BMW και τρεις ανήλικοι επιβάτες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην οδό Gelderd Road στο Λιντς. Σύμφωνα με την αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ, στις 00:44 ένα μπλε BMW 123D δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, η BMW συγκρούστηκε με ένα λευκό Volkswagen Scirocco, το οποίο εκείνη τη στιγμή έστριβε από την οδό Lowfields Road προς την Gelderd Road. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός του Volkswagen, σκοτώθηκε επί τόπου. Η 23χρονη συνοδηγός του υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.



Ο 39χρονος οδηγός της BMW, από το Χάρογκεϊτ του Βόρειου Γιορκσάιρ, συνελήφθη για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια κάνναβης, σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη δύο αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών και μία 16χρονη κοπέλα. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα ενώ δεν κυνδινεύει η ζωή τους. Στη συνέχεια συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ παρέπεμψε την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Συμπεριφοράς (IOPC), το οποίο ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες της καταδίωξης και του θανατηφόρου τροχαίου.

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Two dead after car being pursued by police crashes with their vehicle


Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και σε οδηγούς που διαθέτουν υλικό από κάμερες αυτοκινήτων ή κινητά τηλέφωνα, να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.

Το σημείο της σύγκρουσης παρέμεινε αποκλεισμένο, ενώ οι ερευνητές συγκεντρώνουν στοιχεία και εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

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