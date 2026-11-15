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Οι Χούθι προελαύνουν προς το Άντεν στην Υεμένη, είναι 60 χλμ μακριά από την έδρα της κυβέρνησης
Οι Χούθι προελαύνουν προς το Άντεν στην Υεμένη, είναι 60 χλμ μακριά από την έδρα της κυβέρνησης
Οι Χούθι πήραν τον έλεγχο των περιοχών αλ Μακάτιρα και αλ Μανταρίμπα και προχώρησαν προς το Άντεν τις τελευταίες τρεις ημέρες
Οι φιλοϊρανοί Χούθι βρίσκονται πλέον σε απόσταση περίπου 60 χλμ από την πόλη Άντεν, έδρα της κυβέρνησης της Υεμένης, μετά από μια προέλαση στην επαρχία Λαχζ στη νότια Υεμένη, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο έξι στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές.
Τέσσερις στρατιωτικές πηγές εντός των κυβερνητικών δυνάμεων και δύο κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι οι Χούθι πήραν τον έλεγχο των περιοχών αλ Μακάτιρα και αλ Μανταρίμπα και προχώρησαν προς το Άντεν τις τελευταίες τρεις ημέρες.
Οι μαχητές του σιιτικού κινήματος βρίσκονται τώρα στο στρατόπεδο αλ Χαράζ στην αλ Μανταρίμπα, 60 χλμ από την καρδιά αυτής της μεγάλης παράκτιας πόλης.
Νωρίτερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την περιοχή κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ώστε να εστιάσουν στην υπεράσπιση της κύριας βάσης τους στο Άντεν, σε μια μεγάλη οπισθοχώρηση στον πόλεμο των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων κατά των Χούθι.
Τέσσερις στρατιωτικές πηγές εντός των κυβερνητικών δυνάμεων και δύο κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι οι Χούθι πήραν τον έλεγχο των περιοχών αλ Μακάτιρα και αλ Μανταρίμπα και προχώρησαν προς το Άντεν τις τελευταίες τρεις ημέρες.
Οι μαχητές του σιιτικού κινήματος βρίσκονται τώρα στο στρατόπεδο αλ Χαράζ στην αλ Μανταρίμπα, 60 χλμ από την καρδιά αυτής της μεγάλης παράκτιας πόλης.
Νωρίτερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την περιοχή κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ώστε να εστιάσουν στην υπεράσπιση της κύριας βάσης τους στο Άντεν, σε μια μεγάλη οπισθοχώρηση στον πόλεμο των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων κατά των Χούθι.
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