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Ο Άιζενκοτ κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι υποκινεί ρατσιστικές επιθέσεις κατά των Αράβων του Ισραήλ
«Είναι απολύτως θεμιτό να διαφωνούμε με τους εκπροσώπους των αραβικών κομμάτων», αλλά «δεν είναι ούτε θεμιτό ούτε αποδεκτό να δυσφημούμε μια ολόκληρη κοινότητα και δεν θα το επιτρέψω», ανέφερε
Αυτή η έντονη στάση υπεράσπισης των Ισραηλινών Αράβων, γνωστών και ως Παλαιστινίων του Ισραήλ που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του πληθυσμού, είναι ασυνήθιστη για έναν προεξέχοντα Εβραίο πολιτικό.
Αυτό συμβαίνει καθώς τα ισραηλινά αραβικά κόμματα, με 19 βουλευτές τους στην Κνεσέτ, βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις βουλευτικές εκλογές που έληξαν χωρίς πλειοψηφία για κανένα κόμμα.
4. משפחת פרץ - אני מכיר קרוב ל-30 שנה את משפחת פרץ היכרות אישית ועמוקה. לצערי, פגשתי אותה בנסיבות כואבות וקשות, פעמיים, אך זכיתי בקשר לכל החיים עם משפחה שהיא דוגמה ומופת לאהבת העם והארץ. שמחתי שאליסף, אותו אני מכיר מגיל 12, הסכים להצטרף למפלגת ישר! ולקחת חלק בעשייה הציבורית החשובה ובשיקום כבודה של הכנסת. אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה. אני לא מוטרד מזה. מה שמטריד אותי הוא הקמפיין הארסי והמכוער שנעשה בימים אלו, הכולל אלפי הודעות בוטות וקשות לחלק מחברי הכנסת של ישר! ומשפחותיהם - בהן משפחות שכולות, ששילמו את המחיר הכבד ביותר. מותר לחלוק ומותר לבקר, זהו חלק מהתפקיד של נבחר ציבור. אבל אין מקום להסתה ואיומים. אם יש למישהו בעיה עם הדרך שאני מתווה, אני הכתובת לכך. מי שחושב ששליחים למיניהם ורעל ירתיעו אותנו, כנראה לא מכיר אותנו טוב מספיק. 5. אזרחי ישראל הערבים - אזרחי ישראל הערבים מהווים 21 אחוז מהאוכלוסייה הכללית. מתחילת קמפיין הבחירות, הם עומדים מול מסע דה-לגיטימציה גזעני ואלים שמתודלק על ידי ראש הממשלה היוצא וסביבתו מסיבות פוליטיות. ראש ממשלת ישראל הוא ראש הממשלה של כל האזרחים, גם אלו שלא בחרו בו. אזרחי ישראל הערבים הם חלק מהסיפור הישראלי. הניסיון לדחוק בהם ולהטיל בהם רפש כקבוצה הוא מעשה אנטי-ממלכתי שמבזה את מגילת העצמאות והערכים בהם אנו מתגאים כמדינה יהודית-דמוקרטית. ניתן לא להסכים עם נציגי המפלגות הערביות, ניתן אף לסלוד עמוקות מחלקם, לא ניתן, לא ראוי ולא אתן להכפיש מגזר שלם. שבועות מורכבים וחשובים בפנינו. אני נחוש להתגבר על כל קושי ואתגר כדי להקים ממשלה ולהחזיר את ישראל לחוף מבטחים. כרגיל, מאמצים אלו ילוו בספינים ובשקרים רבים כחלק מהניסיון לסכל את הקמת הממשלה. אני מציע לקחת את כולם בעירבון מוגבל. כשיהיה משהו לעדכן, אני אעשה זאת - באופן ישיר, בלי מתווכים. זו המנהיגות בה אני מאמין, וזו המנהיגות שבכוונתי להביא לממשלה שאקים. שבת שלום אזרחי ישראל.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 13, 2026
Τα δύο κύρια αραβικά κόμματα, η Ενοποιημένη Λίστα και το Ράαμ, έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να υποστηρίξουν το μπλοκ του Άιζενκοτ.
Αλλά ο Νετανιάχου συνεχίζει να δυσφημεί αυτά τα κόμματα για να αποτρέψει μια τέτοια συμμαχία, κατηγορώντας τα ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».
Μέλη της αραβικής μειονότητας «είναι στόχος μιας ρατσιστικής και επιθετικής εκστρατείας που στοχεύει να τους στερήσει κάθε νομιμότητα, που τροφοδοτείται από τον απερχόμενο πρωθυπουργό και τον κύκλο του για πολιτικούς σκοπούς», ανέφερε ο Άιζενκοτ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X.
«Είναι απολύτως θεμιτό να διαφωνούμε με τους εκπροσώπους των αραβικών κομμάτων», αλλά «δεν είναι ούτε θεμιτό ούτε αποδεκτό να δυσφημούμε μια ολόκληρη κοινότητα και δεν θα το επιτρέψω», πρόσθεσε.
«Οι προσπάθειες περιθωριοποίησης και συκοφαντίας τους συλλογικά υπονομεύουν βαθιά τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγούν έναν πολιτικό», συνέχισε.
Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνόδου του νέου κοινοβουλίου που εκλέχθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον Αράβων μελών του ισραηλινού κοινοβουλίου. Τους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ», κατηγορώντας τους ότι έχουν «στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».
Αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, στοχεύουν στο να καταστήσουν μια συμμαχία με αραβικά κόμματα μη αποδεκτή για την εβραϊκή πλειοψηφία, σε ένα πλαίσιο κοινωνικών διαιρέσεων που επιδεινώθηκαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Ένας από τους πυλώνες του στρατοπέδου του Άιζενκοτ, ο εθνικιστής Άβιγκντορ Λίμπερμαν, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία με αραβικά κόμματα, προτείνοντας αντ' αυτού μια συμμαχία με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.
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