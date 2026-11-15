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Σύμβουλος του Μπέρναμ εθεάθη να χρησιμοποιεί ChatGPT για να επεξεργαστεί μια ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού
Σύμβουλος του Μπέρναμ εθεάθη να χρησιμοποιεί ChatGPT για να επεξεργαστεί μια ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού
Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού προσπάθησε να υποβαθμίσει το ζήτημα λέγοντας ότι οι προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν χρησιμοποιήθηκαν
Η Ντάουνινγκ Στριτ αντέδρασε σήμερα μετά την δημοσίευση φωτογραφιών που δείχνουν έναν από τους συντάκτες των ομιλιών του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ να χρησιμοποιεί εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία ομιλίας, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός γράφει ο ίδιος τις «περισσότερες» από τις ομιλίες του.
Μία από τις φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκε από την ταμπλόιντ Mail on Sunday, δείχνει σε ένα τρένο βοηθό του πρωθυπουργού, με ένα ποτήρι prosecco στο χέρι, να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να επεξεργαστεί ομιλία του ηγέτη των Εργατικών.
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής από επιβάτη του τρένου.
Η ομιλία εκφωνήθηκε την επόμενη μέρα στο συνέδριο του Ουαλικού Εργατικού Κόμματος στην Ουαλία.
Όταν ερωτήθηκε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού υποβάθμισε το περιστατικό: «Ο πρωθυπουργός γράφει τις περισσότερες από τις ομιλίες του», είπε σε δήλωσή του στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.
Διευκρίνισε ακόμη ότι «ένας συνεργάτης ζήτησε συμβουλές για ένα προσχέδιο ομιλίας που είχε ήδη γραφτεί».
Σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε η ταμπλόιντ, ο σύμβουλος ρώτησε το ChatGPT πώς να προσθέσει «λίγο περισσότερο συναίσθημα» στην ομιλία.
Η βρετανική πρωθυπουργία υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν ενσωματώθηκαν στην ομιλία του Μπέρναμ.
Μία από τις φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκε από την ταμπλόιντ Mail on Sunday, δείχνει σε ένα τρένο βοηθό του πρωθυπουργού, με ένα ποτήρι prosecco στο χέρι, να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να επεξεργαστεί ομιλία του ηγέτη των Εργατικών.
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής από επιβάτη του τρένου.
Η ομιλία εκφωνήθηκε την επόμενη μέρα στο συνέδριο του Ουαλικού Εργατικού Κόμματος στην Ουαλία.
Όταν ερωτήθηκε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού υποβάθμισε το περιστατικό: «Ο πρωθυπουργός γράφει τις περισσότερες από τις ομιλίες του», είπε σε δήλωσή του στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.
Διευκρίνισε ακόμη ότι «ένας συνεργάτης ζήτησε συμβουλές για ένα προσχέδιο ομιλίας που είχε ήδη γραφτεί».
Σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε η ταμπλόιντ, ο σύμβουλος ρώτησε το ChatGPT πώς να προσθέσει «λίγο περισσότερο συναίσθημα» στην ομιλία.
Η βρετανική πρωθυπουργία υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν ενσωματώθηκαν στην ομιλία του Μπέρναμ.
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