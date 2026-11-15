Σύμβουλος του Μπέρναμ εθεάθη να χρησιμοποιεί ChatGPT για να επεξεργαστεί μια ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Άντι Μπέρναμ

Σύμβουλος του Μπέρναμ εθεάθη να χρησιμοποιεί ChatGPT για να επεξεργαστεί μια ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού προσπάθησε να υποβαθμίσει το ζήτημα λέγοντας ότι οι προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν χρησιμοποιήθηκαν

Σύμβουλος του Μπέρναμ εθεάθη να χρησιμοποιεί ChatGPT για να επεξεργαστεί μια ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού
Η Ντάουνινγκ Στριτ αντέδρασε σήμερα μετά την δημοσίευση φωτογραφιών που δείχνουν έναν από τους συντάκτες των ομιλιών του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ να χρησιμοποιεί εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία ομιλίας, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός γράφει ο ίδιος τις «περισσότερες» από τις ομιλίες του.

Μία από τις φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκε από την ταμπλόιντ Mail on Sunday, δείχνει σε ένα τρένο βοηθό του πρωθυπουργού, με ένα ποτήρι prosecco στο χέρι, να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να επεξεργαστεί ομιλία του ηγέτη των Εργατικών.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν το βράδυ της Παρασκευής από επιβάτη του τρένου.

Η ομιλία εκφωνήθηκε την επόμενη μέρα στο συνέδριο του Ουαλικού Εργατικού Κόμματος στην Ουαλία.

Σύμβουλος του Μπέρναμ εθεάθη να χρησιμοποιεί ChatGPT για να επεξεργαστεί μια ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού


Όταν ερωτήθηκε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού υποβάθμισε το περιστατικό: «Ο πρωθυπουργός γράφει τις περισσότερες από τις ομιλίες του», είπε σε δήλωσή του στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.

Διευκρίνισε ακόμη ότι «ένας συνεργάτης ζήτησε συμβουλές για ένα προσχέδιο ομιλίας που είχε ήδη γραφτεί».

Κλείσιμο
Σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε η ταμπλόιντ, ο σύμβουλος ρώτησε το ChatGPT πώς να προσθέσει «λίγο περισσότερο συναίσθημα» στην ομιλία.

Η βρετανική πρωθυπουργία υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν ενσωματώθηκαν στην ομιλία του Μπέρναμ.

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης