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Συναγερμός στη δυτική Τουρκία: Πέντε άτομα βρέθηκαν νεκρά από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ
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Συναγερμός στη δυτική Τουρκία: Πέντε άτομα βρέθηκαν νεκρά από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ

Οι νεκροί εντοπίστηκαν σε δύο τοποθεσίες στο Αφιόν Καραχισάρ, ο δράστης διέφυγε με ένα κόκκινο βανάκι

Συναγερμός στη δυτική Τουρκία: Πέντε άτομα βρέθηκαν νεκρά από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ
Κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων προκάλεσε την Πέμπτη η κλήση για τραυματισμένα άτομα από πυρά στην επαρχία του Αφιόν Καραχισάρ. Φτάνοντας στην περιοχή, οι αρχές εντόπισαν συνολικά πέντε σορούς κοντά στα χωριά Αγιαζινί και Κιγίρ, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος επιβαίνοντας σε κόκκινο βανάκι.

Συγκεκριμένα, τρία άτομα εντοπίστηκαν νεκρά από πυρά στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλα δύο κοντά στο χωριό Κιγίρ. Οι δυνάμεις της χωροφυλακής έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις περιοχές των επιθέσεων, ενώ ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση των θυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συναγερμός στη δυτική Τουρκία: Πέντε άτομα βρέθηκαν νεκρά από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ


Ο ύποπτος διέφυγε με κόκκινο όχημα

Από τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι και τα πέντε θύματα έπεσαν νεκρά από πυρά καραμπίνας, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή με ένα κόκκινο βανάκι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ύποπτος να είχε φτάσει στην περιοχή από άλλη πόλη και να διαφεύγει οδικώς με κατεύθυνση προς την Κιουτάχεια.

Παράλληλα, οι δρόμοι που οδηγούν στα χωριά όπου σημειώθηκαν οι δολοφονίες αποκλείστηκαν από τη χωροφυλακή. Αστυνομία και στρατοχωροφυλακή έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου.

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