Δημοσκόπηση Ipsos - Reuters: Καθηλωμένη στο 32% η δημοτικότητα του Τραμπ

Περίπου το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι θα επιλέξει Δημοκρατικούς σε αυτές τις εκλογές έναντι 38% που εξέφρασε την προτίμησή του σε Ρεπουμπλικάνους