Νέο πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Ομάν UKMTO

Νέο πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και συγκεκριμένα 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα

Νέο πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Ένα πλοίο χτυπήθηκε χθες Κυριακή από «αδιευκρίνιστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και συγκεκριμένα 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα.

«Ο καπετάνιος αναφέρει ότι το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ρήγμα στη δεξιά πλευρά. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις», σύμφωνα με την UKMTO.



Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη εμφανίστηκε σήμερα έτοιμη να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός δύο ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεχτεί μια σειρά από αιτήματα, επισημαίνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές» διαβουλεύσεις.

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