Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Διχασμός στους Δημοκρατικούς για τον μουσουλμάνο υποψήφιο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ στο Μίσιγκαν, πανηγυρίζει ο Τραμπ

«Η υποστήριξή της είναι τεράστια, και το επίπεδο σεβασμού από τον λαό του Μίσιγκαν, ειδικά από τις αφροαμερικανικές και εβραϊκές κοινότητες, είναι σχεδόν ασύγκριτο. Η Χέιλι είπε αυτό που λίγοι είναι πρόθυμοι να πουν», σημείωσε.